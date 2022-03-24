نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريجيم الطوارئ فـ3 أيام.. أقوى وصفة لإدخال الكرش والجوانب وخسارة 5 كيلو في أسبوع فقط في المقال التالي
إليكم عدة مشروبات طبيعية لنسف الدهون والتخلص من كل مشاكل الزيادة في الوزن سواء المتمثلة في منطقة البطن فقط أو الأرداف أو أي منطقة في الجسم أو حتى في كل المناطق، يمكنك الآن توديع جميع أنواع الحميات الغذائية التي تقومين باتباعها حتى تبدئي في حمية جديدة بدون أن تحرمي نفسك غصبًا عن تناول بعض الأطعمة التي تحبينها، حيث أنه بتناول أي مشروب من المشروبات التي سنقدمها لكم اليوم والمواظبة على التمارين الرياضية ستحصلين على جسم مثالي وقوام ممشوق.
أفضل مشروبات طبيعية لنسف الدهون الزائدة في الجسم
من المشروبات الساخنة التي تساهم في التخلص من الوزن الزائد هي:-
1. شاي البابونج بالقرفة
- يعتبر شاي البابونج مع القرفة المطحونة من أفضل المشروبات التي لها قدرة كبيرة على التخلص من دهون الجسم الزائدة.
- قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من شاي البابونج والقرفة المطحونة في كوب كبير به كمية من الماء الدافئ وقلبيه جيدًا.
- اشربي المشروب مرتين يوميًا لمدة شهر كامل ويمكنك تحليته بالعسل الأبيض أو السكر البني “سكر دايت”.
2. الشاي الأخضر
- من أشهر مشروبات التخسيس هو الشاي الأخضر والمعروف منذ القدم ويتم النصح به للتخلص من دهون الجسم حيث أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الكافيين.
- يعمل الشاي الأخضر على حرق دهون البطن ونسف كميات كبيرة من السعرات الحرارية بتناولها مرتين يوميًا.
3. عصير الليمون
- أما عصير الليمون هو المشروب المفيد للكثير من أعراض وأمراض الجسم المختلفة حيث أنه غني بالفيتامينات الضرورية للصحة.
- قومي بعمل عصير الليمون بالطريقة المعتادة ومن الأفضل أن تقومي بتحضيره ساخنًا حتى يعمل على التخلص من السموم والميكروبات الضارة في المعدة.
- من الأفضل تناول عصير الليمون يوميًا صباحًا قبل تناول وجبة الإفطار بنصف ساعة تقريبًا.
4. عصير القرع
- عصير القرع هو أحد المشروبات الطبيعية التي تساهم على تخسيس الوزن وخفضه حيث أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الطبيعية التي تساهم في شعور الجسم بالشبع.
- قومي بتحضير المشروب على كوب ماء ساخن واتركيه حتى يبرد قليلًا ويصبح دافئًا ثم قومي بتناوله صباحًا على الريق مرة وحدة يوميًا.
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