هتخس6 كيلو في أسبوع...أقوي وأسهل رجيم لتخسيس الجسم والبطن والدهون العنيدة بدون تعب ولا مجهود

أقوي وأسهل رجيم لتخسيس الجسم والبطن والدهون العنيدة بدون تعب ولا مجهود، يعتبر الوزن الزائد والسمنة مشكلة كبيرة ومنتشرة في العالم كله، حيث يعاني الكثير من الأشخاص من الزيادة في الوزن ويلجأون للبحث عن الوسائل التي تساعدهم في التخسيس، ومن أشهر أنظمة الرجيم التي يتم استخدامها من أجل خسارة الوزن الزائد هو رجيم الماء، وسوف نوضح في هذا المقال المعلومات اللازمة عن رجيم الماء.

أسهل رجيم لتخسيس الجسم والبطن والدهون

سوف نقدم لكم رجيم الماء السهل البسيط لتخسيس البطن والجسم

ما هو رجيم الماء؟

الكثير من الأشخاص تقوم بالبحث عن رجيم الماء وما هو نظام رجيم الماء وهو كما هو موضح بالاسم الذي يطلق عليه.

هو عبارة عن نظام غذائي يعتمد في الأساس على تناول الماء.

ولكن يعتبر هذا النظام من الأنظمة الغذائية الصعبة والخطيرة لأنه لا يمكن العيش من دون تناول الطعام لفترة طويلة.

بالإضافة إلى أن هذا النظام يجعل الجسم يفقد العديد من العناصر الغذائية المهمة له.

ولا ينصح باتباع هذا النظام لأكثر من 5 أيام ويكون تحت إشراف من الطبيب.

كيفية تطبيق رجيم الماء

هناك أكثر من طريقة يمكن من خلالها اتباع نظام رجيم الماء ومنها:

رجيم الماء السريع

يساعد هذا النظام على خسارة الوزن بشكل كبير في وقت قصير.

حيث يتم تطبيق هذا الرجيم عن طريق تناول كميات صغيرة من الطعام وتناول كميات كبيرة من الماء .

مع توزيعها بشكل مناسب على مدار اليوم كله.

حيث يساعد هذا النظام على جعل الجسم يفقد ما يقارب من 8 كيلو في الأسبوع الواحد.

ولكن لا يمكن اتباعه أكثر من خمس أيام لكي لا يكون هناك أي خطر على حياة من يستخدمه.

بالإضافة إلى أنه أثناء تطبيق النظام يمكن تناول القهوة والمشروبات المختلفة ولكن من دون أي سكر.

وكذلك تقليل الملح في الأطعمة التي يتم تناولها، ويكون النظام كالتالي: