أسهل طريقة لتحضير سلطة بابا غنوج الصحية بخطوات بسيطة بطريقة المطاعم

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أسهل طريقة لتحضير سلطة بابا غنوج الصحية هناك العديد من انواع السلطات المتواجدة في عالم الطبخ، وتختلف مسميات الوصفات من بلد إلى أخر و ايضا يختلف طريقة التحضير من شيف عن الشيف الآخر، و من أشهر أنواع السلطات المميز جدًا و الشهية واللذيذة التي تتميز بطعم الشوية المميز للخضروات يعطيها طعم رائع جداً هي سلطة بابا غنوج هذا النوع من السلطة الذي يقدم دائما بجانب الاسماك او المشويات لأنه يعطي للطعام مذاق وطعم لذيذ جدا، كما أنها من السلطات المغذية لأن مكونها الأساسي هو الباذنجان المشوي وهو يعد من أكثر الخضروات المليئة بالفوائد والقيم الغذائية الكبيرة جدًا مثل الحديد، كما أن السلطة لا تحتاج إلى إضافة دهون وسنقدم لكم طريقة صحية لتحضيرها.
مقادير سلطة بابا غنوج الصحية
هناك العديد من السلطات و الوصفات التي يتم تحضيرها بالطحينة و من أشهر هذه السلطات هي سلطة بابا غنوج اللذيذة و البسيطة و الخفيفة، فهي من أهم السلطات التي لابد من تواجدها على مائدة الطعام بالاخص مع المشويات و الأسماك، فهي من الوصفات التي تتميز بطعمها الخاص طعم الشوي الذي يعشقه الجميع، ومكونات تحضيرها هي:
- 3 حبات باذنجان رومي مشوي.
- 2 حبه من الفلفل الرومي المشوي.
- 3 فصوص من الثوم المفروم.
- ربع كوب عصير ليمون.
- نصف كوب طحينة السائلة.
- علبة من الزبادي.
- 3 ملعقة كبيرة خل.
- زيت.
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة من الملح.
طريقة تحضير سلطة بابا غنوج الصحية
- في البداية نقوم بشوي الخضروات نقوم بتسخين الفرن ونقوم بوضع حبات الفلفل في صينية بدون اضافة زيوت ونتركها حتى تأخذ لون الشوي.
- نحرص فقط على تقليب الفلفل في الفرن بين كل فترة والأخرى لكي لا تحترق.
- بعد ذلك نأتي بالباذنجان ونقوم بعمل ثقوب رفيعة في الباذنجان.
- نأتي بورق زبدة و ورقة المونيوم.
- نقوم بلف الباذنجان بورق الزبدة ثم بورق الألمونيوم.
- بعد ذلك نضع الباذنجان على عين البوتاجاز على نار متوسطة مع التقليب المستمر لكي يتم تسويته من جميع الجوانب.
- نزيل ورق الألمنيوم والزبدة من على الباذنجان ثم نقوم بوضع الباذنجان في ماء مثلج وهو ساخن.
- نقشر الباذنجان من القشرة.
- بعد ذلك نأتي بالكبة و نقوم بوضع الباذنجان المشوي والفلفل المشوي والثوم في الكبة.
- نضيف عليهم علبة الزبادي و الطحينة السائلة والحليب نقوم بضرب هذه المكونات جيداً.
- ثم نضيف عصير الليمون و الخل الأبيض والكمون والملح والفلفل الأسود.
- بعد ذلك نقوم بضرب سلطة بابا غنوج ضربات متفرقة لكى تحافظين على القوام ويصبح قوام ناعم ولكن متماسك.
- نأتي بطبق التقديم ونقوم بوضع سلطة بابا غنوج في الطبق و نساوي وجه الطبق.
- نضيف القليل من الزيت و رشة من الشطة ثم يقدم للطعام بالصحة والهنا.
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