أقوى كريم طبيعي لتبيض اليدين والرجلين بمكونات منزلية من مطبخك

كريم طبيعي لتبيض اليدين والرجلين، يفضل استخدام كريم ترطيب اليدين والرجلين كل يوم ضمن خطوات العناية بصحة وجمال بشرة الجسم، كذلك لابد من وضع كريم لتقشير وتبييض اليدين وعقل الأصابع وكعب القدمين والرجلين مرة واحدة كل أسبوع للتخلص من طبقات وخلايا الجلد الميتة، وإزالة التشققات وتفتيح الجلد الداكن باعتبار تلك المناطق أكثر عرضة للهواء والشمس يومياً، ومن هنا سوف نتناول معكم طريقة تحضير أفضل كريم طبيعي لتبيض اليدين والرجلين في المنزل.

كريم طبيعي لتبيض اليدين والرجلين

عند تحضير كريم تفتيح وتبييض بشرة الجسم يتم اختيار مجموعة من المواد والمغذيات الطبيعية التي تحتوي تركيبتها على مركبات وخصائص فعالة في تفتيح لون الجلد، وعلاج كافة المشاكل الجمالية والعوامل التي تتسبب في اسمرار بشرة الجلد وإزالة طبقات الجلد الميتة، ومن أهم تلك المكونات التي تدخل في تحضير كريم تبييض اليدين والرجلين هي ما يلي.

مزج ملعقة صغيرة من بودرة الكركم المطحون مع نصف ملعقة كبيرة من دقيق النشا في وعاء صغير الحجم.

إضافة ملعقتين كبيرتين من عصير البرتقال إلى المزيج ثم تقلب المكونات مع بعضها.

الاستمرار في التقليب مع إضافة ملعقة من العسل الأبيض وملعقة من زيت جوز الهند للحصول على قوام كريمي ناعم ومتجانس.

أخذ القليل من الكريم ويتم تدليك أصابع اليدين وكعوب القدمين ومنطقة الرجلين ثم يترك الكريم لمدة ربع ساعة.

غسل اليدين والرجلين بالماء والصابون للتخلص من آثار الكريم مع ضرورة استخدامه مرة واحدة كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج.

هذا الكريم المنزلي يعمل بمثابة مقشر طبيعي لتبيض وتفتيح بشرة اليدين والرجلين، ويمكن استبدال عصير البرتقال بالليمون الطازج الذي يحتوي على مواد وأحماض وخصائص طبيعية فعالة قادرة على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

تبيض اليدين والرجلين بالزبادي والنشا

يمكن مزج ملعقتين من النشا مع ملعقتين من الزبادي مع القليل من ماء الورد أو عصير ليمون.

يتم مزج المكونات معاً حتى الحصول على قوام كريمي.

يمكنك تطبيق الكريم على اليدين والرجلين ومنطقة الرقبة والبشرة أيضاً وأي منطقة داكنة بالجسم.

يترك الكريم لمة نصف ساعة، ثم يتم فركه وغسله بالماء الجاري ويتم ترطيبه.

تبيض اليدين والرجلين بالنشا وماء الورد