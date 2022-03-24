ملعقة واحدة لفك الفراخ المجمدة في 5 دقائق وتحويلها إلي فراخ طازة حتي لو مجمدة من سنة جربيها فوراً

تكون الفراخ هي من الأطعمة التي يتم تناول منها كميات كبيرة على مدار السنة ونجد هناك أوقات معينة يكثر طبخ الدجاج بها مثل الأعياد والمناسبات وفي شهر رمضان وذلك لأنها تتميز بطعمها الشهي إلى جانب أنها غنية بالبروتين ويكون سعرها في متناول الجميع عن اللحوم الحمراء ونجد مع اقتراب شهر رمضان وغلاء الأسعار قام الكثير من الأشخاص بشراء كمية من الفراخ المجمدة وذلك لأنها يكون سعرها منخفض عن سعر الفراخ الطازجة.

طريقة تحويل الفراخ المجمدة إلى طازجة

عندما نقوم بشراء الفراخ المجمدة ونريد أن نعمل على تفكيكها تتبع ربات المنازل دائما الطرق المعتادة والتي يمكن أن تسبب الكثير من البكتيريا وهذه الطريقة هي وضع الدجاج المجمد في ماء ساخن، ولكن اليوم استطعنا أن نحل لكم هذا الأمر بمكون واحد فقط وهو الملح الخشن.

نجد أن الملح الخشن يستطيع أن يقوم بإرجاع أنسجة الفراخ كما كانت في السابق طازجة قبل أن تتجمد وسوف نوضح لكم خلال الأسطر القادمة كيفية فك الدجاج المجمد وتحويله إلى طازج عن طريق الملح الخشن.

نحضر الدجاج المجمد.

نحضر وعاء ونضع به بعض الماء الفاتر ونذيب به ملعقة من الملح الخشن.

ثم بعد ذلك نضع الدجاج المجمد في خليط الماء بالملح.

سوف نلاحظ تفكك الدجاج بسرعة وأن الدجاج سوف يكون مثل الطازج.

طريقة تفكيك الدجاج المجمد مع القضاء على الزفارة

على الرغم من حب الجميع لتناول الدجاج ألا أنه تعاني كثير من ربات المنازل من رائحة الزفارة الخاصة به وعدم القدرة على تنظيفه بشكل جيد إلى جانب أن الدجاج المجمد تنبعث منه رائحة زفارة أكثر من الفراخ الطازجة لذلك استطعنا أن نجد طريقة فعالة للتخلص من التجميد والزفارة في وقت واحد وسوف نوضح هذه الطريقة من خلال النقاط التالية..