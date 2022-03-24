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يعشق الكثير بطاطس الشيبسي وذلك لطعمها المتميز ونجد بأن الأطفال يحبونها كثيرا ويأكلون منها كميات كبيرة لذلك قامت ربات المنازل بالبحث على موقع جوجل للتعرف على كيفية صناعة الشيبسي مثل المصانع وذلك لكي يتمتع أفراد أسرتها بتناول بطاطس صحية وشهية والتخلص من المواد الحافظة ونجد أن للبطاطس فوائد عديدة حيث أنها تحتوي على كثير من الفيتامينات والمعادن المغذية، يوجد بها الحديد والبوتاسيوم والمغنسيوم وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال طريقة إعداد بطاطس الشيبسي. مكونات عمل بطاطس الشيبسي بالنشا حبة بطاطس.

كوب نشا.

بابريكا.

ثوم بودرة.

فلفل أسود.

ملح.

ماء.

زيت للقلي. طريقة تحضير بطاطس الشيبسي بالنشا نقطع البطاطس إلى شرائح رقيقة جدا.

نحضر الماء ونضع به البابريكا.

ناخذ شرائح البطاطس ونضعها في الماء مع البابريكا.

نقوم بتقليب البطاطس جيدا مع الماء والبابريكا.

نترك البطاطس في الماء لمدة ١٥ دقيقة.

نحضر وعاء ونضع به النشا مع الملح والفلفل وثوم البودرة.

نضع البطاطس في هذا الخليط ونقلبها جيدا حتى تتغلف البطاطس بجميع المكونات.

نحضر مقلاة ونضع بها الزيت الغزير ونترك الزيت على النار حتى يصبح ساخنا.

نضع البطاطس في الزيت لنقليها.

وعندما يصبح لونها ذهبيا نخرجها ونضعها على مناديل ورقية ونقدمها وبالهناء والشفاء. مكونات بطاطس الشيبسي بالبكينج بودر حبة بطاطس.

بكينج بودر.

ملح.

فلفل.

باريكا.

كوب ماء مثلج.

كوب ماء ساخن.

زيت للقلي.

كوب نشا. طريقة تحضير بطاطس الشيبسي بالبكينج بودر نقطع البطاطس بقطاعة الشيبسي حتى تكون قطع متساوية.

نضع الماء الساخن في بولة ونضع فيه البطاطس ونتركها لمدة ١٠ دقائق.

نخرج البطاطس من الماء الساخن ونضعها في الماء المثلج لمدة عشر دقائق أيضا.

نخرج البطاطس ونصفيها جيدا من الماء.

نحضر وعاء ونضع به البيكنج بودر والنشا مع الملح والفلفل ونقوم بتقليبها جيدا في هذا الخليط.

نضع الزيت في المقلاة ونتركه حتى يصبح ساخنا.

نقوم بوضع البطاطس في الزيت ونتركها حتى تنضج تماما.

نخرج البطاطس على مناديل المطبخ ونرش عليها البابريكا.

نقدمها بعد ذلك لجميع أفراد الأسرة وبالهناء والشفاء عمر شويل - جدة ضاع عمرنا واحنا بنشتري الشيبسي .. بحبة بطاطس اعملي شيبسي المصانع الفاخر في 5 دقائق مقرمش وخطير - ثقفني

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