نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تبييض الوجه والرقبة وازالة الطبقة السمراء من على سطح الجلد في 10 دقائق وفي ثلاث خطوات فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفتيح البشرة سريعا حين تبدأ البشرة بظهور بعض من البقع والندوب عليها يصبح الأمر محرجا للكثير من السيدات والفتيات وتسعي من هنا البعض إلى شراء عدد من الكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة، ولكن للاسف مع المداومة عليها لفترات طويلة من الاستخدام تتسبب في زيادة حجم المشكلة، فقد تزيد من ظهور الحبوب والبقع والاسمرار وذلك نتيجة احتوائها على مواد كيميائيّة، ولذلك حضرنا اليوم بعض من الوصفات الطبيعية والآمنة تماما التي تعطيكي اخفاء للبقع وازلة الندوب والحبوب نهائيا بلا عودة، فكما نعلمأن الوصفات الطبيعية هي الحل الأمثل للعناية بالبشرة كونها تساعد في تغذية الجلد واعطاء البشرة حيوية ونضارة بدون آثارجانبية.

خلطة لتبيض الوجه في ربع ساعة

تبييض الوجه يحتاج إلى وصفة الليمون التي تعتبرمن اولي الوصفات المجربة والفعالة في تفتيح الوجه وذلك بالطبع يرجع إلى خصائص الليمون التي تلعب دورا هاما في ازالة البقع والنمش والندوب وتقليل الحبوب من على سطح الجلد.

المكونات

ملعقة منعصير للليمون.

ملعقة من العسل.

طريقة التحضير

في وعاء يتم خلط كلا من العسل النقي مع عصير الليمون جيدا حتي تتجانس المكونات معا. نبدا بتطبيق الوصفة على الوجه ولرقبة سواء باستخدام قطعة قطن نظيف أو باصابعك وفي الحالتين عليكي بحركات دائرية رقيقة. ينبغي الانتظار لمدة لا تقل عن نصف ساعة. يشطف الوجه بالماء الفاتر، وتكرر تلك الوصفة مرتين من كل اسبوع لنتيجة مبهرة.

خلطات تبييض مضمونة 100

من أجل الحصول على بشرة نقية بدون بقع او ندوب او عيوب حتما اتباع خلطة الزبادي التي تقوم بدورها الهام في تبييض البشرة وجعلها كبشرة الأطفال.

المكونات

ملعقة كبيرةمن الزبادي.

ملعقتان من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من النشا.

الطريقة

نقوم بخلط الثلاث المكونات السابق ذكرهم أعلاه جيدا جدا. نغمس قطعة قطن نظيفة ونبدأ بتطبيق الخليطعلى الوجه والرقبة واليدين. يترك الخليط حتي مرورساعة على الأقل. يشطف المزيج من على الوجه بالماء الدافي، ويفضل قبل شطف الخليطمن على الوجه نقوم بفرك الماسك حتي يزيل معه الطبقة الميتة من على الجلد التي تتسبب في اسمرار البشرة. احرصي على المواظبة لتلك العملية مرة من كل اسبوع لبياض كالثلج.

الخيار والزبادي لتفتيح البشرة

تعتبر وصفة الزبادي وللخيارمن الوصفات المذهلة التي تساعد سريعا على تصفية الوجه والزيادة من نضارته وتمنحه بياض ناصع خلال ايام.

المكونات

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من عصير الخيار.

الطريقة

نخلط الزبادي مع الخيارجيدا جدا. نوزع الخليط على الوجه مع التدليك. نترك الخليط لمدة نصف ساعة على الوجه. يشطف الوجه بالماء الدافيء، ونحرص على اتباع الوصفة مرتين او ثلاثة مز كل اسبوع.

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة

يمكن استخدام معجون الطماطم للحصول على بشرة نقية وحيوية، وذلك يرجع لخصائص الطماطم المذهلة التي تساعد في تفتيح الجلد والعمل سريعا على ازالة البقع الداكنة التي ترجع ظهورها للكثير من الاسباب.

المكونات

ملعقة صغيرة من معجون الطماطم.

ملعقة من النشا.

ملعقة من عصير الليمون

الطريقة