نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تجهيز كل مشروبات رمضانية باسهل طريقة وباقل مجهود في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحضير مشروبات رمضانية

تبحث الأمهات وأولياء الامور في تلك الفترة عن الطريقة التي تتبع من أجل أن يتم تحضير وتجهيز المشروبات الرمضانية بالتحديد مع اقتراب شهر رمضان الكريم ومن خلال مقالنا سنقدم إليكم مجموعة من أفضل المشروبات التي يتم تحضيرها في شهر رمضان.

طريقة تحضير مشروبات رمضانية

سنقدم إليكم في السطور الآتية أبرز أنواع المشروبات التي يمكن أن يتم تحضيرها في شهر رمضان الكريم وفيما يلي تلك المشروبات:

طريقة تحضير التمر الهندي

يتم تحضير التمر الهندي بخطوات بسيطة ومقادير غير مكلفة وتلك المقادير هي كلًا من التالي:

نصف كيلو من التمر الهندي.

ثلاثة أكواب من الكؤوس.

ثلاثة لتر من المياه.

خطوات تحضير التمر الهندي

إليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع في تحضير مشروب التمر الهندي: الحصول على إناء حجمه مناسب ثم يتم رفعه على النار مع إضافة ثلاثة كؤوس من السكر. ثم بعد ذلك يتم إضافة نصف كيلو من التمر الهندي مع الاستمرار في التقليب على النار المتوسطة. يتم المواظبة على التقليب على النار المتوسطة لحين أن يتغير إلى اللون البني الفاتح. وبعد أن يصل إلى ذلك اللون يتم إضافة ثلاثة لتر من المياه. بعد ذلك يتم تركه على النار لمدة نصف ساعة لحين أن يتم الحصول على قوام مركز. مع الاستمرار في التقليب من الحين للآخر وبعد ان مر نصف ساعة يتم تصفية التمر الهندي بالاعتماد على المصفاة. ثم يتم تركه لحين أن يبرد ثم يتم التعبئة ثم يقدم وهو بارد.

طريقة عمل قمر الدين

يعتبر قمر الدين من إحدى المشروبات التي لديها نكهة مميزة بالإضافة لسهولة تحضيرها وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير قمر الدين:

كيلو من المشمش.

كأسان من السكر.

عصير نصف ليمونة.

خطوات تحضير قمر الدين

يتم تحضير قمر الدين باتباع خطوات بسيطة وتلك الخطوات هي كلًا من التالي:

أولًا يتم الحصول على المشمش وإزالة البذور منه.

بعد ذلك يتم وضع المشمش في إناء ثم يتم رفعه على النار المتوسطة.

ثم يتم إضافة كأسان من السكر ثم كأس من المياه.

المواظبة على التقليب ثم بعد ذلك يتم إضافة عصير النصف ليمونة.

بعد ذلك يتم تركه على النار لمدة ربع ساعة.

القيام برفعه عن النار ثم يتم تركه لحين أن يبرد بصورة تامة.

ثم يتم خفقه في الخلاط الكهربائي لحين أن يتم التخلص من القشور بصورة تامة.

بعد ذلك يقدم وهو بارد.

طريقة تحضير العرقسوس

يتم تحضير العرقسوس بإحضار التالي: