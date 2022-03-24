نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريم النشا وماء الورد لتبييض البشرة وشدها خلال أيام.. جربيه فوراً ولاحظي الفرق في المقال التالي

كريم النشا وماء الورد، يعد كريم النشا وماء الورد هو الحل السحري لكل امرأة تبحث عن الجمال والحصول على بشرة نقية وصافية ملساء وبياض مثل الثلج فى غضون أيام بعيدا عن اللجوء إلى مستحضرات التجميل العالية التكلفة واستبدالها بمواد طبيعية متواجدة فى مطبخك بمكونين فقط معروفين بخصائصهما الفعالة والأمنة على البشرة حيث أنهما من المكونات الملطفة للبشرة التي تعمل على تقليل الالتهابات والحبوب وتنظيف مسام البشرة بشكل عميق بدون أي مواد كيميائية ضارة، لذلك سنتعرف على طريقة إعداد كريم النشا وماء الورد وفائدة هذا القناع الذهبي الذي يمكن استخدامه يوميا والحصول على نتائج مبهرة وشباب دائم طوال الوقت. فوائد كريم النشا وماء الورد للبشرة يحتوى النشا على فيتامين أ الذي يعمل بشكل كبير على تفتييح البشرة والتخلص من البقع الداكنة والندبات.

يعمل على تغذية وترطيب البشرة لوجود المعادن والأحماض الأمينية التي يحتويها النشا.

يحمى البشرة من أشعة الشمس الضارة ويقلل من ظهور حب الشباب وأثارها. فوائد ماء الورد للبشرة إعطاء البشرة نعومة ونضارة وإشراقة غير عادية.

يعمل على تلطيف البشرة وتخفيف الالتهابات والحبوب لاحتوائه على خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات.

يعمل على موازنة الحموضة بالبشرة.

يعمل على تقشير خلايا البشرة وتجديدها وإزالة طبقة الجلد الميت.

يعمل على شفاء البشرة من أي جروح أو خدوش.

يساهم فى تأخير ظهور التجاعيد وتقليل الخطوط الرفيعة والانتفاخات حول منطقة العين. طريقة عمل كريم النشا وماء الورد المكونات: ربع كوب نشا.

3 ملاعق ماء ورد.

ملعقة جل الصبار.

ملعقة زيت اللوز الحلو. طريقة التحضير امزجي النشا وماء الورد فى وعاء وقلبيهم جيدا حتى يذوب النشا تماما فى ماء الورد ونضمن عدم وجود تكتلات.

ارفعي الخليط فى حمام ماء ساخن مع التقليب المستمر حتى يثقل القوام ونحصل على قوام كريمي.

ارفعي الخليط من حمام الماء واتركيه حتى يبرد ثم أضيفي جل الصبار وزيت اللوز الحلو إلى الكريم وامزجي المكونات حتى تتجانس جيدا.

احتفظي بالكريم فى علبة جافة واستخدميه بشكل يومي قبل النوم للحفاظ على بشرة نقية طوال الوقت. عمر شويل - جدة طريقة عمل كريم النشا وماء الورد لتبييض البشرة وشدها خلال أيام.. جربيه فوراً ولاحظي الفرق - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كريم النشا وماء الورد لتبييض البشرة وشدها خلال أيام.. جربيه فوراً ولاحظي الفرق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.