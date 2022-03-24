طريقة عمل السينابون الهش والخفيف والطري بعجينة مظبوطة بصوص الأبيض الكريمي الاقتصادي

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طريقة عمل السينابون من أشهر الحلويات المميزة جداً التي ظهرت جديدً في عالم الحلويات، فهي لعشاق القرفة و الصوص الجبنة الكريمي، فهي من الحلويات الخفيفة والسريعة جداً، يتم تحضيرها دائماً في المطاعم و الكافيهات، وتتميز هذه الحلوى بعجينة الهشة و الطرية و يضاف إليها حشو السكر والقرفة يعطيها طعم ومذاق رائع، ويتم تزيينها بصوص الأبيض الكريمي هذه الصوص الذي يعزز من طعم الحلوى ويزيد من قيمتها الغذائية، وسنقدم لكم الطريقة الأصلية لتحضير السينابون بكل أسرار الحلواني وطريقة اقتصادي لعمل صوص الأبيض الكريمي. مقادير عجينة السينابون الأصلية نصف كوب من الماء الدافئ.

6 كوب دقيق منخول وفقاً للاحتياج.

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ربع كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

2 بيضة.

باكيت من الفانيليا.

كوب من الحليب الدافئ.

ربع كوب من السكر.

رشة ملح خفيفة.

عين جمل مجروش للتزيين. مقادير حشوة السينابون 2 ملعقة سكر.

ملعقة صغيرة قرفة.

مكعب من الزبدة طرية. مكونات تزيين السينابون كوب من الحليب البودر.

نصف كوب من الزيت النباتي.

كوب من السكر البودر.

باكيت من الفانيليا. طريقة عمل السينابون في البداية سنقوم بتحضير عجينة السينابون نأتي بالعجان أو في بولة كبيرة ونقوم بوضع الماء الدافئ و السكر و الحليب و الخميرة.

بعد ذلك نقوم بخفق كافة هذه المكونات مع بعضهم حتى يمتزجا تماماً.

نضيف على هذه المكونات 3 أكواب من الدقيق على السينابون ونقلبهم مع بعضهم حتى يختلط الدقيق مع السوائل.

قومي بتغطية العجينة و نتركها لمدة نصف ساعة حتى تتخمر العجينة.

بعد ذلك قومي الزبدة الطرية على العجينة و نضيف البيض و الفانيليا.

نقلب هذه المكونات مع العجينة حتى يختفي أثرها مع العجينة.

نقوم بوضع رشة من الملح على العجينة و نضيف 3 أكواب الدقيق المتبقية.

ثم نقوم بعجن عجينة السينابون جيدا حتى تصبح عجينة طرية ولينة.

نغطي العجينة ونتركها لمدة نصف ساعة حتى تتخمر مرة اخرى.

بعد ذلك نقوم العجينة على سطح الرخامة بعد رش القليل من الدقيق نفرد العجينة بالنشابة حتى يتم فردها بشكل مستطيلي.

نأتي بقطعة من الزبدة ونقوم بتوزيعها على العجينة.

نخلط ملعقتين السكر مع القرفة ونقوم بتوزيعها على عجينة السينابون.

نقوم بلف العجينة رول اسطواني.

بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة بشكل حلقات متساوية الحجم.

نأتي بصينية الفرن ونقوم بتوزيع القليل من الزيت بداخلها.

نرص قطع السينابون مع ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى.

نقوم بإدخال الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة ربع ساعة حتى تأخذ اللون الذهبي.

نخرج السينابون من الفرن ونتركه حتى يهدأ قليلًا ثم نقوم بإضافة الصوص الأبيض و صوص الشوكولاتة مع توزيع المسكرات المجروشة. طريقة عمل الصوص الأبيض نحضر الخلاط الكهربائي أو بالمضرب الكهربائي ونقوم بوضع كوب من الحليب البودر في وعاء كبير.

ثم نضيف عليه السكر البودر و الفانيليا و الزيت.

نخفق كافة هذه المكونات مع بعضهم حتى يمتزجا مع بعضهم ويصبح لديك خليط كريمي ناعم. عمر شويل - جدة طريقة عمل السينابون الهش والخفيف والطري بعجينة مظبوطة بصوص الأبيض الكريمي الاقتصادي - ثقفني

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