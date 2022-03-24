نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري لأولادك المسقعة باللحمة المفرومة بطعمها اللذيذ بمكونات منزلية في المقال التالي
تعد المسقعة من أهم الأكلات المصرية التى يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، نظراً لنكهتها المختلفة ومذاقها الشرقى، كما تعد المسقعة من الأكلات الشعبية التى يفضلها الكثيرون، ويحتوي طبق المسقعة على العديد من العناصر الغذائية اللازمة للجسم منها البروتين والفيتامينات والدهون، كما انها من الأطباق سهلة التحضير في البيت، سوف نتعرف الآن على طريقة المسقعة باللحمة المفرومة بطعمها اللذيذ وبمكونات بسيطة ومتوفرة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل المسقعة باللحم المفروم
نحتاج إلى الأطباق الجانبية يومياً بجانب الوجبات البسيطة خاصه عند إعداد وجبات خالية من اللحوم أو الدجاج حتى تقبل عليها الأفراد بسهولة وشهية خاصه أن معظم تطلعات الأفراد نحو وجبات الطعام أصبحت متطورة ويرغبون فى التجديد يومياً من تحضير أصناف الطعام والبعد عن الأشياء التقليدية لذلك نقدم لكم اليوم وجبة مختلفة.
المكونات:
- كيلو جرام من الباذنجان الرومى.
- نصف كيلو جرام من الفلفل الأخضر الرومى.
- نصف كيلو جرام من اللحم المفروم المعصج.
- ربع كيلو جرام من الطماطم.
- أثنين حبة من البصل المفروم الناعم.
- أثنين ملعقة من السمن.
- رشة من ملح الطعام.
- رشة من الفلفل الأسود.
- شطة حسب الرغبة
- زيت لقلي الباذنجان.
طريقة التحضير
- الخطوة الأولى قومي بتقشير الباذنجان لدوائر ثم ضعيه فى الماء والملح حتى لا يتغير لونه ثم قطعى الفلفل الأخضر إلى شرائح بالطول وقطعى الطماطم إلى مكعبات صغيرة وضعيها جانباً.
- الخطوة الثانية قومي بتحضير الصلصة خذى نصف كمية البصل وحمريها على النار مع ملعقة من السمن إلى أن يذبل ثم ضيفى ربع كمية من الفلفل الأخضر وقلبيه مع البصل حتى يتغير لونه قليلاً ثم قومى بإضافة مكعبات الطماطم وقلبيهم مع البصل والفلفل الأخضر ثم ضيفى القليل من الماء والملح والفلفل.
- الخطوة الثالثة اتركى الصلصة تتسبك وبعد ذلك اتركيه جانباً ثم قومي بتجهيز اللحمة المفرومة المعصجة بعد تمام نضج اللحمة اتركيهاً جانباً.
- الخطوة الرابعة قومي بتحضير الباذنجان وصفى الباذنجان جيداً من الماء والملح واقلى الباذنجان فى الزيت الساخن وقلبيه الى أن يأخذ لوناً ذهبياً ثم انقليه فى مصفاة حتى تتخلصى من الزيت الزائد أو مناديل مطبخ.
- الخطوة الخامسة قومي بقلى الفلفل الأخضر مع مراعاة عدم احتراقه مجرد أن يذبل ثم انقليه على المناديل الورقية الخاصة بالمطبخ ثم قومى بإحضار قالب بايركس ورصى طبقة من الباذنجان ثم رصى فوقه طبقة من الفلفل ثم طبقة من اللحم المفروم وطبقة أخرى من الباذنجان والفلفل.
- الخطوة السادسة قومى بإضافة الصلصة على الوجه القالب ثم ادخلى القالب إلى الفرن حتى يأخذ لوناً ذهبياً ثم يقدم ساخناً مع السلطة الخضراء و البطاطس وبعد ذلك أصبحت المسقعة جاهزة للتقديم إلى أفراد الأسرة.
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