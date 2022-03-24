حضري لأولادك المسقعة باللحمة المفرومة بطعمها اللذيذ بمكونات منزلية

تعد المسقعة من أهم الأكلات المصرية التى يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، نظراً لنكهتها المختلفة ومذاقها الشرقى، كما تعد المسقعة من الأكلات الشعبية التى يفضلها الكثيرون، ويحتوي طبق المسقعة على العديد من العناصر الغذائية اللازمة للجسم منها البروتين والفيتامينات والدهون، كما انها من الأطباق سهلة التحضير في البيت، ‏سوف نتعرف الآن على طريقة المسقعة باللحمة المفرومة بطعمها اللذيذ وبمكونات بسيطة ومتوفرة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل المسقعة باللحم المفروم

نحتاج إلى الأطباق الجانبية يومياً بجانب الوجبات البسيطة خاصه عند إعداد وجبات خالية من اللحوم أو الدجاج حتى تقبل عليها الأفراد بسهولة وشهية خاصه أن معظم تطلعات الأفراد نحو وجبات الطعام أصبحت متطورة ويرغبون فى التجديد يومياً من تحضير أصناف الطعام والبعد عن الأشياء التقليدية لذلك نقدم لكم اليوم وجبة مختلفة.

المكونات:

كيلو جرام من الباذنجان الرومى.

نصف كيلو جرام من الفلفل الأخضر الرومى.

نصف كيلو جرام من اللحم المفروم المعصج.

ربع كيلو جرام من الطماطم.

أثنين حبة من البصل المفروم الناعم.

أثنين ملعقة من السمن.

رشة من ملح الطعام.

رشة من الفلفل الأسود.

شطة حسب الرغبة

زيت لقلي الباذنجان.

طريقة التحضير