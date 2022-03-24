فطيرة السبانخ بالجبنة بأسهل طريقة في 10 دقائق من المنزل

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‏تعتبر فطيرة السبانخ بالجبنة من المعجنات السهلة في التحضير والشهية للغاية، كما أن فطيرة السبانخ بالجبنة بسيطة وسهلة ومتوفرة في كل مطبخ، كما يمكن تقديمها كوجبة للافطار أو كوجبة للعشاء، كما تختلف طرق تحضير من بلد إلى بلد، وتعد وصفة الفطيرة السبانخ بالجبنة من ألذ الوصفات وأشهى الفطائر التى تقدم في البيت، ‏فهي من الوصفات الشهية والصحية الغنية بالعديد من الفيتامينات ‏والمعادن التي يحتاجها الجسم، ‏سوف نتعرف الآن على طريقة عمل فطيرة السبانخ بالجبنة بمكونات بسيطة بأسهل طريقة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل فطيرة السبانخ بالجبنة المكونات: عبوة من عجينة البف .

ربع كيلو جرام من السبانخ .

كوب من الجبن الفيتا المفتتة .

أربع حبات من البيض المخفوق .

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة .

ثلاث فصوص من الثوم .

ملعقة صغيرة من حبة البركة .

ملعقة صغيرة من ملح الطعام .

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود .

ثمرة واحدة من البصل المفروم . طريقة التحضير : الخطوة الأولى قومي بإحضار إناء ثم ضعي ‏ ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة بعد ذلك ضعي البصل المفروم وقلبي البصل المفروم في الزبدة المذابة على النار ثم بعد يتم إضافة ثلاث فصوص من الثوم وقومي بتقليب في المزيج لمدة دقيقة تقريباً . الخطوة الثانية قومي بوضع كوب من الجبن الفيتا الى الخليط السابقة مع ربع كيلو من السبانخ ثم بعد ذلك ضيفي البيض مع البصل ثم بعد ذلك ضيفي حبة البركة مع ملعقة صغيرة من ملح الطعام وضيفي ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ثم بعد ذلك قومي بتقليب المزيج جيداً. الخطوة الثالثة قومي بإحضار صينية مناسبة للفرن مبطنة بورق الزبدة ثم ضعي عجينة الفيلو في صينية فرن ثم بعد ذلك يتم وضع حشوة السبانخ على العجينة ثم غطيه الصينية بطبقة من عجينة البف . الخطوة الرابعة قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم بعد ذلك ضعي فطيرة السبانخ في الفرن ‏ واتركي الصينية ‏ في الفرن إلى أن يحمر الوجه لمدة نصف ساعة تقريباً ثم بعد ذلك قومي بإخراج الصينية من الفرن واتركي الصينية حتى تبرد ‏ ثم بعد ذلك يتم تقطيع الفطيرة إلى مربعات متساوية في الحجم باستخدام السكين الحاد ‏ وبعد ذلك أصبحت صينية الفطيرة السبانخ الجبنة جاهزة للتقديم إلى أفراد الأسرة . عمر شويل - جدة فطيرة السبانخ بالجبنة بأسهل طريقة في 10 دقائق من المنزل - ثقفني

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