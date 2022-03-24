نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون جهنمي في كل بيت لصبغ الحواجب طبيعياً” تاتو طبيعي” وبدون كوافير في المقال التالي
صبغ الحواجب بالقرنفل، لا شك أن الحواجب الكثيفة والسميكة أصبحت تتربع على عرش موضة الحواجب نظرا لأنها تبرز جمال العين وتجعل شكل الوجه يبدو أصغر سنا، ويعد القرنفل من أقوى النباتات العشبية التي لها خصائص علاجية وجمالية ويمكن الاعتماد عليه فى التخلص من فراغات شعر الحواجب أو تلوينها نظرا لاحتوائه على الكثير من الفيتامينات والمركبات التي لها مفعول كبير فى تعزيز نمو الشعر وتقوية بصيلاته وبالتالي يمكن استخدامه فى الحصول على حواجب كثيفة طبيعية دون الحاجة إلى عمل تاتو الحواجب، وفى الأتي نقدم أفضل الطرق المجربة والتي أثبتت فعاليتها باستخدام القرنفل فى صبغ الحواجب وتكثيفها.
طريقة صبغ الحواجب بالقرنفل
سوف تحتاجين فى هذه الوصفة إلى عود واحد من القرنفل المجفف للحصول على حواجب مميزة وملونة بطريقة سهلة ومظهر طبيعي تماما، وذلك من خلال الخطوات البسيطة الأتية:
- قومى بتحميص عود القرنفل المجفف قليلا على النار لمدة حوالى دقيقة حتى يتحول لونه إلى اللون الأسود.
- اتركيه يبرد قليلا ثم مرري بعود القرنفل على حاجبيك وملئ الفراغات الموجودة بها وسوف تحصلين على لون مميز لحاجبيك وصبغهم بشكل طبيعي تماما على عكس صبغهم بالتاتو الذي يعطى مظهر غير طبيعي لشكل الحواجب.
طريقة تكثيف وصبغ الحواجب بالقرنفل وزيت الخروع
المكونات
أعواد قرنفل مجفف.
زيت خروع.
الطريقة
- ضعي عدد من أعواد القرنفل المجفف فى طاسة على نار هادئة حتى يتحمص قليلا.
- ارفعي أعواد القرنفل من على النار ثم قومى بطحنها بالمطحنة الكهربائية للحصول على بودرة القرنفل.
- فى وعاء اخلطي ملعقة كبيرة من بودرة القرنفل مع ملعقة صغيرة من زيت الخروع وقلبيهم معا جيدا حتى تحصلي على خليط ناعم.
- أخذي كمية قليلة من الخليط بأصابعك أو باستخدام فرشاة ماسكرا قديمة والتمرير بها على حاجبيك وترك الخليط حتى يجف ثم اشطفيه بالماء البارد.
- احرصي على استخدام هذه الوصفة بشكل يوميا للحصول على حواجب كثيفة طبيعية فى غضون أسبوعين على الأقل.
- وهذه كانت واحدة من أفضل وصفات تكثيف شعر الحواجب وصبغها طبيعية فهو تاتو طبيعي بدل من عمل التاتو الصناعي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكون جهنمي في كل بيت لصبغ الحواجب طبيعياً” تاتو طبيعي” وبدون كوافير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.