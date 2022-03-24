مكون جهنمي في كل بيت لصبغ الحواجب طبيعياً” تاتو طبيعي” وبدون كوافير

صبغ الحواجب بالقرنفل، لا شك أن الحواجب الكثيفة والسميكة أصبحت تتربع على عرش موضة الحواجب نظرا لأنها تبرز جمال العين وتجعل شكل الوجه يبدو أصغر سنا، ويعد القرنفل من أقوى النباتات العشبية التي لها خصائص علاجية وجمالية ويمكن الاعتماد عليه فى التخلص من فراغات شعر الحواجب أو تلوينها نظرا لاحتوائه على الكثير من الفيتامينات والمركبات التي لها مفعول كبير فى تعزيز نمو الشعر وتقوية بصيلاته وبالتالي يمكن استخدامه فى الحصول على حواجب كثيفة طبيعية دون الحاجة إلى عمل تاتو الحواجب، وفى الأتي نقدم أفضل الطرق المجربة والتي أثبتت فعاليتها باستخدام القرنفل فى صبغ الحواجب وتكثيفها.

طريقة صبغ الحواجب بالقرنفل

سوف تحتاجين فى هذه الوصفة إلى عود واحد من القرنفل المجفف للحصول على حواجب مميزة وملونة بطريقة سهلة ومظهر طبيعي تماما، وذلك من خلال الخطوات البسيطة الأتية:

قومى بتحميص عود القرنفل المجفف قليلا على النار لمدة حوالى دقيقة حتى يتحول لونه إلى اللون الأسود.

اتركيه يبرد قليلا ثم مرري بعود القرنفل على حاجبيك وملئ الفراغات الموجودة بها وسوف تحصلين على لون مميز لحاجبيك وصبغهم بشكل طبيعي تماما على عكس صبغهم بالتاتو الذي يعطى مظهر غير طبيعي لشكل الحواجب.

طريقة تكثيف وصبغ الحواجب بالقرنفل وزيت الخروع

المكونات

أعواد قرنفل مجفف.

زيت خروع.

الطريقة