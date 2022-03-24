نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل شوربة الحريرة المغربية بمكونات منزلية في المقال التالي
تعتبر شوربة الحريرة المغربية من الشوربات التي تشتهر في المطابخ المغربية بشكل كبير، ومحبوبة من قبل الصغار والكبار على حد سواء، حيث يتم تقديمها بجانب الأطباق المختلفة، حيث أنها من الوجبات الغذائية المفيدة التي تقدم في شهر رمضان المبارك بجانب العديد من الأطباق المختلفة، كما تحتوي الشوربة الحريرة على الكثير من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، نظراً لاحتوائها على أنواع متعددة من الخضار، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل شوربة الحريرة المغربية بأبسط الطرق وبأقل التكاليف بمكونات بسيطة وسهلة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل شوربة الحريرة المغربية
المكونات:
- كوب واحد من الحمص.
- كوب واحد من قطع اللحم.
- أثنين حبه من البصل مقطع إلى قطع صغيرة الحجم.
- أثنين حبه من الطماطم.
- خمس أكواب ونصف من الماء.
- نصف ملعقة صغيرة من الزعفران.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- أثنين ملعقة كبيرة من الزبدة.
- أثنين ملعقة كبيرة من الدقيق.
- أثنين ملعقة كبيرة من الكزبرة.
- أثنين ملعقة كبيرة من الشعرية.
- أثنين ملعقة كبيرة من البقدونس.
- أثنين ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بنقع كوب من الحمص في الماء واتركي الحمص في الماء لمدة يوم كاملة.
- الخطوة الثانية قومي بإحضار إناء مناسب ثم ضعي الإناء على النار وبعد ذلك نضيف إلى الإناء أثنين ملعقة كبيرة من الزبدة ونتركها الزبدة في الإناء حتى تذوب ثم بعد ذلك نشوح بها البصل المقطع إلى قطع صغيرة الحجم ويقلب البصل حتى يتغير لونه إلى الأصفر.
- الخطوة الثالثة قومي بإضافة اللحم على البصل ثم ضيفي ملعقة صغيرة من ملح الطعام مع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ثم بعد ذلك قومي بإضافة الماء ونترك المزيج لفترة ثلث ساعة على النار ثم نضيف إلى الخليط الحمص.
- الخطوة الرابعة قومي بوضع الطماطم المعصورة إلى الخليط السابق ثم بعد ذلك ضيفي إليهم نصف ملعقة صغيرة من الزعفران مع التقليب المستمر في الخليط.
- الخطوة الخامسة يتم إذابة أثنين ملعقة كبيرة من الدقيق في الماء وبعد ذلك ضيفي القليل من صلصة الطماطم وبعد ذلك قومي بتقليب في المكونات مع حتى يتماسك القوام ثم نضع بعد ذلك أثنين ملعقة كبيرة من الكزبرة مع أثنين ملعقة كبيرة من الشعرية وتترك المزيج على النار قليلاً وبعد ذلك قومي برفع الإناء على النار واتركي الشوربة حتى تبرد وقدميها إلى أفراد أسرتك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل شوربة الحريرة المغربية بمكونات منزلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.