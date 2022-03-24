طريقة عمل شوربة الحريرة المغربية بمكونات منزلية

‏تعتبر شوربة الحريرة المغربية من الشوربات التي تشتهر في المطابخ المغربية بشكل كبير، ومحبوبة من قبل الصغار والكبار على حد سواء،‏ حيث يتم تقديمها بجانب الأطباق المختلفة، ‏حيث أنها من الوجبات الغذائية المفيدة التي تقدم في شهر رمضان المبارك بجانب العديد من الأطباق المختلفة، كما تحتوي الشوربة الحريرة على الكثير من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، نظراً لاحتوائها على أنواع متعددة من الخضار، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل شوربة الحريرة المغربية بأبسط الطرق وبأقل التكاليف بمكونات بسيطة وسهلة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل شوربة الحريرة المغربية

المكونات:

كوب واحد من الحمص .

كوب واحد من قطع اللحم .

أثنين حبه من البصل مقطع إلى قطع صغيرة الحجم .

أثنين حبه من الطماطم .

خمس أكواب ونصف من الماء .

نصف ملعقة صغيرة من الزعفران .

ملعقة صغيرة من ملح الطعام .

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود .

أثنين ملعقة كبيرة من الزبدة .

أثنين ملعقة كبيرة من الدقيق .

أثنين ملعقة كبيرة من الكزبرة .

أثنين ملعقة كبيرة من الشعرية .

أثنين ملعقة كبيرة من البقدونس .

أثنين ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم .

طريقة التحضير :