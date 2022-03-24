نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي كيكة الزبادي اليومية الهشه والطرية من منزلك بأسهل طريقة في المقال التالي

كيكه الزبادي تعتبر من الوصفات الصحية وهي من أنواع الكيك المفضل لدي الأطفال والكبار على حد سواء، كما أن كيكة الزبادي تمتلك كثير من الفوائد الصحية والمفيدة لجسم الأنسان لاحتوائها على الزبادي لأنه يمد الجسم بالطاقة الازمة بالإضافة إلى أنه يساعد في تعزيز صحة القلب، وكما أن كيكة الزبادي يمكن تقديمها كواجبة خفيفة أو كواجبة للعشاء، وحيث أن كيكة الزبادي من أنواع الحلويات التى تنال إعجاب الكثير من الأشخاص ويقبل على تناولها الجميع نظراً لمذاقها المختلفة وطعمها اللذيذ، وحيث تتميز كيكة الزبادي الهشة والطرية بسهولة تحضيرها في المنزل ومكوناته دائماً متوفرة في كل منزل، وسوف نعرض لكم الآن طريقة بسيطة لعمل كيكة الزبادي بطريقة معروفة في البيت من خلال هذا المقال. طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة والطرية المكونات: أثنين علبة من الزبادي الطازج .

أثنين كوب من الدقيق الأبيض المنخول .

أثنين ملعقة كبيرة من بيكنج بودر .

عدد ثلاث حبات من البيض .

مقدار كوب واحد من السكر الأبيض .

نصف ‬ كوب من الزيت على الزبدة .

نصف ‬ ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا .

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام . طريقة التحضير : أولاً يتم إحضار الخلاط الكهربائي ثم ضعي في وعاء الخلاط ثلاث حبات من البيض مع كوب واحد من السكر الأبيض ثم بعد ذلك يضاف إليهم نصف ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا ‏ مع كوب من الزيت على الزبدة وبعد ذلك ضيفي أثنين علبة من الزبادي وبعد ذلك يتم خفق المكونات جيداً مع بعضهم البعض . ثانياً قومي بإحضار طبق مناسب ثم ضعي في الطبق أثنين ملعقة كبيرة من بيكنج بودر مع أثنين كوب من الدقيق الأبيض ثم بعد ذلك يضاف إليهم نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام وبعد ذلك يقلب المزيج جيداً حتى يتم تجانس بين المكونات ثم بعد ذلك نضع الخليط السابق على خليط الدقيق ويقلب جميع المكونات سوياً . ثالثاً قومي بإحضار صينية مناسبة للفرن مدهونة بالقليل من الزيت ومرشوش عليها القليل من الدقيق في القاع وأطراف جيداً حتى لا تلتصق الكيك بعد التسوية في الصينية ثم نضع الخليط بالصينية ‏ ثم بعد ذلك قومي بإدخال الصينية إلى الفرن محمي مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ‫ نصف ‬ ساعة تقريباً حتى يتم نضج الكيك ثم بعد ذلك قومي بإخراج من الفرن وبعد ذلك نترك الكيك حتى يبرد تماماً ثم بعد ذلك أصبحت كيك الزبادي جاهزاً ‏ وقدميها إلى أفراد عائلتك . عمر شويل - جدة أعملي كيكة الزبادي اليومية الهشه والطرية من منزلك بأسهل طريقة - ثقفني

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