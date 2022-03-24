نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز بداخلها.. عصيان الباميه أغلي من الذهب وانتي بترميه تعالي اقولك تعملي بيه ايه مش هتخطر على بالك في المقال التالي
عصيان البامية من الاشياء التي يتم التخلص منها دائما عند طهي البامية ولكن مالا يعرفه الكثير ان عصيان البامية عبارة عن كنز طبيعي للشعر حيث تعد بديل طبيعي وفعال للكرياتين الصناعي الذي يتم فرد الشعر به في صالونت التجميل وتكون تكلفتة عالية جدا ويحتوي على مواد مضرة بالشعر وتسبب تساقطة وتقصفه وتسبب ظهور فراغات من الشعر, ويمكن استخدام عصيان البامية بسهولة في فرد الشعر الخشن والمجعد بشكل كبير, وخلال السطور القادمة سنوضح كيفية استخدام عصيان البامية في البيت بخطوات بسيطة للتخلص من تجاعيد الشعر.
طريقة فرد الشعر في البيت بخلطة عصيان البامية السحرية
الشعر المجعد من المشاكل التي يواجهها الكثير من السيدات ويرغبن في فرد الشعر والحصول على شعر أملس وناعم, وخلطة عصيان البامية من أفضل المكونات التي تعمل على تغليف الشعر بالبروتين وتفك تجاعيد الشعر وتساعد في الاحتفاظ بالرطوبة في الشعر وبالتالي التخلص من الهيشان وتساعد في تقوية الشعر وتقلل من التساقط كما أنه يعالج الشعر التالف وتعمل على ترميمه مرة اخري, ويتم استخدامها كالتالي:-
- يتم غسل أقماع البامية جيدا وتوضع مع كمية من الماء في اناء ويرفع على النار.
- يترك الخليط على النار حتى ينضج تماما وتجف الماء من اقماع الكوسة وبعد ذلك يتم وضعها في الخلاط وخلطها حتى يصبح القوام ناعم.
- يوضع على الخليط ربع كوب زيت زيتون, ويتم تقليبهم معا, ويوزع على الشعر بعد تقسيمه اجزاء صغيرة بحيث تغطي الوصفة كل اجزاء الشعر, وتترك ساعتين على الشعر وبعد ذلك يتم تركه ساعتين على الشعر ويتم شطف الشعر جيدا.
ما هي أهمية البامية للجسم والشعر
- تحتوي على العديد من الألياف الطبيعية التي تعمل على تغذية الجسم بشكل كبير وامدادة بالطاقة.
- تحتوي على بروتينات والتي تبني انسجة الجسم وتساعد في زيادة معدل النمو لدي الاطفال, وتساعد في تغذية الشعر والبشرة بشكل فعال.
- تحتوي على العديد من الفيتامنيات والتي تغذي الجسم بشكل كبير وتعمل على تقوية مناعة الجسم والمساعدة في ثبات الوزن وعدم زيادة الوزن بشكل كبير.
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