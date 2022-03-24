بحفنة ملح قولي وداعا لتشققات وخشونة القدمين مجربة تقشير تنعيم ترطيب وتبيض ونتيجة فورية

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تعاني بعض السيدات من تشققات القدمين واسمرارهم الدائم مما يجعل القدمين تظهر بشكل سيء للغاية ويؤدي ذلك إلى فقدان شعور الثقة بالنفس وعدم الإحساس بالراحة فكلما ظهرت تشققات القدم أمام أحد تشعر بالأحراج لذلك وجدنا لكم الحل السحري لهذا الأمر بواسطة حفنة من الملح حيث يمكن عن طريق الملح التخلص من اسمرار القدمين والتشققات التي توجد بهم لذلك يكون للملح تأثير السحر على القدمين، حيث يمكن من خلاله إرجاع نعومة القدمين لتكون مثل إقدام الأطفال لذلك سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال مكونات الوصفة وطريقة تحضيرها.
مكونات وصفة التخلص من تشققات القدمين
نجد أنه تتكون الوصفة من مكونات بسيطة وسهلة فهي لا تحتاج إلى تكاليف كثيرة وسوف نوضح مكونات الوصفة من خلال النقاط التالية..
- 2 ملعقة ملح خشن.
- ملعقتين من البلسم أو الشامبو.
- كوب من الخل.
- أداة لتنظيف القدمين.
- ماء ساخن.
- كريم مرطب.
طريقة تحضير وصفة تشققات القدمين
- نحضر طبق ونضع بها الماء الساخن ويجب أن تتحمل القدمين درجة حرارة الماء.
- نضع الملح في الماء ونعمل على تقليبه حتى يتم ذوبانه ثم نضع كوب الخل ونقلب الخليط جيدا.
- نقوم بوضع البلسم أو الشامبو في الماء مع التقليب حتى تندمج جميع المكونات.
- نقوم بوضع القدمين في الماء ويجب أن يغطي الماء القدمين بشكل كامل.
- نقوم بترك القدمين في الماء حتى يصبح الماء الساخن دافئ أو لمدة ١٥ دقيقة على الأقل.
- نحضر فوطة نقوم بوضع القدمين عليهم فور خروجهم من الماء ونقوم بفرك القدمين بالأداة التي قمنا بإحضارها وذلك للتخلص من الجلد الميت.
- نقوم بالتخلص من أي زوائد جلدية في القدمين وقص الأظافر.
- نضع كريم مرطب على القدمين لتنعيمهم والتخلص من جفافهم.
- نلاحظ عند الانتهاء بأن القدمين أصبح لهم مظهرا رائعا وجذابا إلى جانب النعومة واختفاء التشققات.
- إذا لم نحصل على النتيجة المطلوبة من أول استخدام يمكن تكرار هذه الخطوات السابقة في اليوم التالي ونظل نكررها حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.
- يجب بعد ذلك العناية بالقدمين وعدم تعرضهم للإهمال مرة أخرى.
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