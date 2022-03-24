بحفنة ملح قولي وداعا لتشققات وخشونة القدمين مجربة تقشير تنعيم ترطيب وتبيض ونتيجة فورية

تعاني بعض السيدات من تشققات القدمين واسمرارهم الدائم مما يجعل القدمين تظهر بشكل سيء للغاية ويؤدي ذلك إلى فقدان شعور الثقة بالنفس وعدم الإحساس بالراحة فكلما ظهرت تشققات القدم أمام أحد تشعر بالأحراج لذلك وجدنا لكم الحل السحري لهذا الأمر بواسطة حفنة من الملح حيث يمكن عن طريق الملح التخلص من اسمرار القدمين والتشققات التي توجد بهم لذلك يكون للملح تأثير السحر على القدمين، حيث يمكن من خلاله إرجاع نعومة القدمين لتكون مثل إقدام الأطفال لذلك سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال مكونات الوصفة وطريقة تحضيرها.

مكونات وصفة التخلص من تشققات القدمين

نجد أنه تتكون الوصفة من مكونات بسيطة وسهلة فهي لا تحتاج إلى تكاليف كثيرة وسوف نوضح مكونات الوصفة من خلال النقاط التالية..

2 ملعقة ملح خشن.

ملعقتين من البلسم أو الشامبو.

كوب من الخل.

أداة لتنظيف القدمين.

ماء ساخن.

كريم مرطب.

طريقة تحضير وصفة تشققات القدمين