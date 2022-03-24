ماتوا بسبب زيت الزيتون.. الاطباء يحذرون من إستخدام زيت الزيتون بهذه الطريقة الخاطئة يؤدي إلى الوفاة

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اضرار زيت الزيتون، يعتب من أهم المكونات الدهنية والتي من الممكن أن تعطي الجسم العديد من الفوائد كالأحماض الدهنية الأسية والفيتامينات، ولكن حال الإفراط في تناول مكون زيت الزيتون، فهذا ما قد يتسبب في العديد من المشكلات، ومن والتي من أبرزها ما سنقوم بعرضه من خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة حيث نقوم بتوضيح الضرر الناجم عن تناول مادة زيت الزيتون بشكل غير منظم وبكميات غير محسوبة، وفيما يلي لمزيد حول هذ الأمر.
اضرار زيت الزيتون
يعتقد البعض أنه كلما ازداد عدد مرات تناو زيت الزيتون وازدادت كميته فهذا ما قد يساعد على ظهور الضرر الناتج عن التناول لتلك النوعية من الزيوت، والتي عل الرغم من فوائدها إلا أنها تعتبر من أكثر المواد التي من الممكن أن تتسبب كثرة تناولها في العديد من المشكلات للإنسان، ومن خلال الإسراف في الزيت فهذا ما يجعل الإنسان أكثر عرضة للسمنة ومخاطرها ومن المفضل عدم تناول أي زيوت إلا بالقدر المعلوم والمحسوب والذي يصرح به لطبيب لحالة كل إنسان الصحية، ومن المعروف أن لمحتوى من السعرات الحرارية لهذا النوع من الزيوت يصل لمائة وعشرين سعر حراري، وهو ما يجعل الفائض من احتياج الجسم يتم تخزينه في صورة الدهون التي تتركم حول الأعضاء وحول أجهزة الجسم، ومن خلال الإفراط في تناوله فهو ما يعد سبب من أسباب الزيادة في الوزن.
اضرار أخري تحدث بسبب تناول زيت الزيتون
من الممكن أن يكون زيت الزيتون سبب من أسباب ما يلي:
- الإصابة بحالة من الشعور الغثيان ولرغبة في التقيؤ.
- الشعور بعدم ارتياح بالجهاز الهضمي حيث أن كثرة التناول لهذا المكون تعمل على الإصابة بعسر الهضم.
- تحدث بالجسم حالة من الاستقبال لكمية أكبر من الدهون والسمنة الموضعية تزداد.
- تتراكم الدهون بكمية كبيرة في الشرايين وحول الأعضاء الحيوية في الجسم وهذا ما قد ينشأ عنه مشكلة انسداد في الأوعية الدموية وهذا ما يعود على الصحة لعضلة القلب بالسلب.
- يصاب الإنسان بحالة الحموضة الشديدة نتيجة زيادة تناول مكون زيت الزيتون.
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