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تنظيف المعدة وإزالة سموم الجسم في 3 أيام تعد عملية تنظيف المعدة للتخسيس من العمليات الهامة والتي تسّرع في التخسيس وخاصة عند ملاحظة أن أي نظام غذائي لا يأتي بنتيجة وكذلك التمارين الرياضية، فتوقف جسمك عن النقصان في الوزن يعني أن هناك الكثير من السموم والميكروبات المتراكمة في بطنك، ولا يعني تنظيف معدتك من السموم هي تنظيفها بوسائل تنظيف وإنما من خلال بعض المشروبات الطبيعية المنقية للمعدة أو نظام غذائي خاص يقضي على سموم الجسم والمعدة بسهولة. ما هو يوم تنظيف المعدة للتخسيس وطرد السموم؟ يعتبر يوم تنظيف المعدة قبل القيام بحميات غذائية هو أحد الطرق التي ينصح بها أطباء التغذية والتخسيس ويتم تحديد عدد الأيام بحسب وزن الإنسان والكمية التي يريد تخسيسها.

فالشخص الذي يزيد عن وزنه الطبيعي عن 9 كيلو جرام يمكنه أن يقوم بتنظيف معدته قبل البدء في حمية غذائية بمدة حوالي خمسة أيام.

وكلما زادت عدد الكيلو جرامات زادت المدة وهو من أهم العمليات التي يجب اتباعها قبل الريجيم حتى يحصل الشخص على الجسم المثالي. ما هي فوائد تنظيف المعدة لتخسيس الجسم؟ يساهم يوم تنظيف المعدة على التخلص من سموم الجسم وطردها والتخلص منها تمامًا.

كما أنه ينقي البشرة من الخلايا الميتة ويزيد من مرونتها ويعزز الدورة الدموية في البشرة ويمدها بالاحمرار والنضارة.

يعمل هذا اليوم على تكسير الدهون الزائدة في الجسم ويعزز عملية إدرار البول الذي يساهم في تراكم الأملاح والماء بداخل المعدة.

وأيضًا يعمل على تحسين حركة الجهاز الهضمي ويحمي القولون من الأمراض المختلفة كما أنه يعزز عملية الهضم مثل عسر الهضم وارتجاع المرئ.

وكذلك تعمل هذه العملية على التخلص من خلي الجسم الضارة ويطرد السموم التي تضعف مناعة الجسم وتزيد من خطورة إصابة الإنسان بالأمراض المختلفة. كيفية تنظيف المعدة من السموم للتخسيس تناول مقدار كافي من الماء أي بمثابة ثمان أكواب يوميًا وكوبين قبل كل وجبة.

الحرص على ممارسة التمارين الرياضية باستمرار وبشكل دئم.

الحرص على تناول عشاء خفيف تمامًا لا يحتوي على دهون.

تناول الأطعمة الصحية الخالية من أي زيوت ويفضل أن تكون مشوية. عمر شويل - جدة تنظيف المعدة وإزالة سموم الجسم في 3 أيام لإنقاص الوزن بشكل سريع - ثقفني

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