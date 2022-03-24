أفضل طريقة لعمل كفتة البطاطس بالجبنة بخطوات سهلة وبسيطة

كفتة البطاطس بالجبنة، البطاطس من الأطعمة التي يمكن إعدادها بالكثير من الطرق المختلفة، ويمكن تناولها بمفردها كوجبة أساسية أو تناولها كسناكس بجانب الأطعمة الأخرى، وهذا حسب الطريقة التي تم إعداد البطاطس بها، كما أن السيدات تحب أيضاً أن تقدم لأسرتها وجبات جديدة حتي لا يملوا من تناول الأطعمة في المنزل، ومن طرق تحضير البطاطس هي تحضير كفتة البطاطس بالجبنة، كما أنه يمكن حشو البطاطس باللحمة المفرومة أو بمكس الجبن المشكلة فيعطيها المذاق الشهي، حيث تحتوي البطاطس على العديد من الفيتامينات والنشويات التي تمنح الجسم الطاقة والحيوية والنشاط، تابعونا لمعرفة المكونات وطريقة التحضير.

طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبنة

إليكم أسهل طريقة لعمل كفتة البطاطس بالجبنة اللذيذة، تابعوا المكونات وطريقة التحضير.

المكونات

أربع حبات بطاطس.

ملعقة كبيرة ملح.

جبنه.

اثنين حبة بيض.

بقسماط ناعم.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

اغسلي البطاطس جيداً ثم قطعيها وضعيها في الماء المغلي بالملح حتي تنضج.

قشري البطاطس ثم اهرسيها حتي تصبح ناعمة.

شكلي البطاطس على شكل كرات صغيرة، ثم قومي بفرد كل قطعة وضعي به الجبن وأغلقي عليها جيداً.

اخفقي البيض جيداً، ثم ضعي البطاطس في البيض ثم في البقسماط.

افعلي ذلك حتي تنتهي من كمية البطاطس.

ضعي زيت غزير على النار واتركيه حتى يسخن ثم ضعي به كرات البطاطس حتي تحصلي على اللون الذهبي.

صفي البطاطس من الزيت، وضعيها على مناديل ورقيه.

قدمي البطاطس على طبق التقديم، وضعي بجوارها شرائح الخيار والطماطم.

طريقة عمل صينية البطاطس بالفرن

المكونات

ثلاث حبات بطاطس.

طماطم مفرومة.

بصلتين مقطعة شرائح.

وحدة جزرة مقطوعة شرائح.

خمس ملاعق زيت ذرة.

فص ثوم مفروم.

حبة فلفل أخضر بارد.

مقدار حبة فلفل حار.

ملعقة كبيرة ملح.

ربع ملعقة كمون.

حوالي ربع ملعقة فلفل أسود.

طريقة التحضير