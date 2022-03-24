نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرع طريقة لتقشير الثوم في 10 دقائق قشيرهم بدون سكين وطريقة التخزين المظبوطة بدون ما يتغير لونه في المقال التالي
اسرع طريقة لتقشير الثوم في 10 دقائق قشيرهم بدون سكين تعد طريقة تقشير الثوم بالسكينة هي الطريقة الشائعة بين ربات البيوت ولكن هناك أكثر من طريقة أخرى يمكنك من خلالها تقشير الثوم بسهولة بدون أن تتغلغل رائحته إلى يديك، فمن أكبر العوائق التي تحمل همها السيدات هي أن رائحة الثوم التي تعلق في يديك ويصعب التخلص منها بالصابون، فالثوم من المكونات التي لا تكتمل لذة الأطعمة إلا بوضع الثوم فيها لأنه يزيد من لذة الطعام ويعطيه نكهة مميزة كما أن له فوائد صحية عظيمة.
اسرع طريقة لتقشير الثوم في 10 دقائق قشيرهم بدون سكين
بأكثر من طريقة يمكنك تفصيص الثوم بسهولة ومن بين هذه الطرق ما يلي:-
1. طريقة البرطمان لتقشير الثوم
مكونات الطريقة:-
- برطمان زجاجي أو بلاستيكي ذو غطاء محكم الغلق.
- الثوم المراد تقشيره.
طريقة الثوم:-
- قومي بوضع رأس الثوم الكاملة بداخل البرطمان الزجاجي وأحكمي غلقه ثم قومي برّج البرطمان يمينًا ويسارًا حتى تحتك فصوص الثوم ببعضها وبجدار البرطمان.
- استمري في الرّج حتى يتم التقشير وبعد أن تتأكدي من ذلك بعد أن تجدي أن القشرة قد أزيلت قومي بإخراج الفصوص من البرطمان وابدئي في رمي القشر وتحضير الطعام بالثوم.
2. تفصيص الثوم بمدق الهون
المكونات:-
- الثوم المراد تقشيره.
- مدق هون.
- كيس نايلون للتفريز.
طريقة التقشير:-
- قومي بوضع فصوص الثوم بداخل كيس التفريز وقومي بغلقه بإحكام بواسطة سحابه أو اربطيه جيدًا حتى لا يتخلله هواء.
- اضغطي على الكيس برفق بواسطة مدق الهون أو بمطرقة اللحم حتى تجدي أن القشور بدئت تقع من على الفص.
- قد تؤدي هذه الطريقة إلى تكسر فصوص الثوم أحيانًا ولذلك فهي لا تصلح في وصفات تحضير الطعام بفصوص الثوم الكاملة غير المهشمة.
3. الميكروويف لتقشير الثوم
- تعد هذه الطريقة من أفضل طرق تقشير الثوم والأكثر سهولة وهي بوضع الثوم المراد تقشيره بداخل كيس مناسب وأحكمي غلقه جيدًا.
- ضعي الكيس بداخل الميكروويف وقومي بتركه لمدة خمس دقائق حتى يتضخم الثوم قليلًا وتصبح القشرة هشة مما تتساقط بسهولة بدون أي تدخل منك.
- أخرجي الكيس من الميكروويف وقومي بفتحه وارمي القشور ثم قومي بتنظيف الثوم وابدئي في استخدامه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرع طريقة لتقشير الثوم في 10 دقائق قشيرهم بدون سكين وطريقة التخزين المظبوطة بدون ما يتغير لونه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.