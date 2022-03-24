اسرع طريقة لتقشير الثوم في 10 دقائق قشيرهم بدون سكين وطريقة التخزين المظبوطة بدون ما يتغير لونه

اسرع طريقة لتقشير الثوم في 10 دقائق قشيرهم بدون سكين تعد طريقة تقشير الثوم بالسكينة هي الطريقة الشائعة بين ربات البيوت ولكن هناك أكثر من طريقة أخرى يمكنك من خلالها تقشير الثوم بسهولة بدون أن تتغلغل رائحته إلى يديك، فمن أكبر العوائق التي تحمل همها السيدات هي أن رائحة الثوم التي تعلق في يديك ويصعب التخلص منها بالصابون، فالثوم من المكونات التي لا تكتمل لذة الأطعمة إلا بوضع الثوم فيها لأنه يزيد من لذة الطعام ويعطيه نكهة مميزة كما أن له فوائد صحية عظيمة.

اسرع طريقة لتقشير الثوم في 10 دقائق قشيرهم بدون سكين

بأكثر من طريقة يمكنك تفصيص الثوم بسهولة ومن بين هذه الطرق ما يلي:-

1. طريقة البرطمان لتقشير الثوم

مكونات الطريقة:-

برطمان زجاجي أو بلاستيكي ذو غطاء محكم الغلق.

الثوم المراد تقشيره.

طريقة الثوم:-

قومي بوضع رأس الثوم الكاملة بداخل البرطمان الزجاجي وأحكمي غلقه ثم قومي برّج البرطمان يمينًا ويسارًا حتى تحتك فصوص الثوم ببعضها وبجدار البرطمان.

استمري في الرّج حتى يتم التقشير وبعد أن تتأكدي من ذلك بعد أن تجدي أن القشرة قد أزيلت قومي بإخراج الفصوص من البرطمان وابدئي في رمي القشر وتحضير الطعام بالثوم.

2. تفصيص الثوم بمدق الهون

المكونات:-

الثوم المراد تقشيره.

مدق هون.

كيس نايلون للتفريز.

طريقة التقشير:-

قومي بوضع فصوص الثوم بداخل كيس التفريز وقومي بغلقه بإحكام بواسطة سحابه أو اربطيه جيدًا حتى لا يتخلله هواء.

اضغطي على الكيس برفق بواسطة مدق الهون أو بمطرقة اللحم حتى تجدي أن القشور بدئت تقع من على الفص.

قد تؤدي هذه الطريقة إلى تكسر فصوص الثوم أحيانًا ولذلك فهي لا تصلح في وصفات تحضير الطعام بفصوص الثوم الكاملة غير المهشمة.

3. الميكروويف لتقشير الثوم