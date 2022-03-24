نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للذهاب لطبيب الأسنان.. تبيض الأسنان كالؤلؤ والتخلص من الجير والأصفرار نهائيا بدون ليزر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبيض الأسنان في البيت له العديد من الطرق التي من الممكن اللجوء لها للتخلص من العديد من المشكلات بالأسنان ومن أهمها آثار الاصفرار والشحوب نتيجة الإهمال الشديد في التنظيف المستمر للأسنان وهو ما يقلل من تواجد أي أثر من آثار البهتان على الأسنان، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم ما يمكن أن يتبع ويتم تطبيقه من مكونات لها القدرة على تنظيف الأسنان وحمايتها تماما من أي تواجد للبكتيريا المتسببة في اصفرار الأسنان، ومن خلال الاستعانة بتلك المكونات فلن يكون هناك أي ضرورة لاتباع أي طرق تحوي مواد غير طبيعية قد تكون ضارة لتبييض الأسنان.

طرق تبيض الأسنان في البيت

تبيض الأسنان من الممكن أن يكون في منزلك ومن خلال طرق طبيعية بسيطة كلها تعتمد على ما يتوفر بصفة دائمة في البيت وأغلبها مكونات تستعمل بشكل يومي في أغراض الطهي فالكثير لا يتوقع أن كل المكونات والطرق القادمة تعد مبيضة بالفعل للأسنان.

تبيض الأسنان ببيكربونات الصوديوم

من أهم الطرق التي من خلالها من الممكن تبييض الأسنان تماما والتخلص من شحوبها، ومن خلال استعمال القليل من مكون بيكربونات الصوديوم مع قطرات الخل أو الليمون من الممكن التخلص سريعا من شحوب الأسنان بالتفريش اليومي للأسنان بتلك الخلطة الطبيعية البسيطة والبيضة للأسنان.

تبيض الأسنان باستعمال محلول ملحي

من الممكن أيضا أن يتم استعمال ملح الطعام مع الماء لعمل مضمضة ملحية لها القدرة على أن تخلص الأسنان تماما من أي شحوب أو اصفرار قد تعانيه، ومن الممكن أن يتم استعمال المضمضة الملحية من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم وهذا ما يعمل على تعقيم كل الفم والأسنان والتخلص من البكتيريا المتسببة باصفرار الأسنان.

تبيض الأسنان بالكركم

الكركم يعتبر من المكونات العشبية الممتازة في التخلص التام من أي تواجد لاصفرار الأسنان كما أنه من الممكن أن يتم تفريش الأسنان باستعمال الكركم بمفرده و من خلال استعمال الليمون مع الكركم وهذا ما يجعل الكركم أكثر فعالية في الإزالة لطبقة الجير المترسبة على الأسنان.