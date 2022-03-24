أسهل طريقة لتحضير شوربة العدس الأصفر بطريقة صحية وخفيفة مثل المطاعم بطعم ورائحة رائعة

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أسهل طريقة لتحضير شوربة العدس الأصفر بطريقة صحية، من أكثر الوصفات التي يكثر تناولها و تحضيرها في فصل الشتاء هي الشوربات وهذا لأنها من أكثر الوصفات التي تساعد على تدفئ الجسم وتمده بالطاقة والحيوية، ومن أشهر أنواع الشوربة المصرية التي يتم تناولها في فصل الشتاء هي شوربة العدس الأصفر، وهناك العديد من الطرق لتحضير الشوربة وسنقدم لكم اسهل طريقة لعمل شوربة العدس الأصفر بطريقة صحية وخفيفة جدًا بمكونات مغذية ستزيد من القيمة الغذائية إلي الشوربة. مقادير شوربة العدس الأصفر 3 أكواب من الماء المغلي.

كوب عدس أصفر.

بصل مقطعة مكعبات متوسطة الحجم.

2 فص ثوم.

حبة صغيرة من البطاطس.

2 عدد طماطم مقطعة

حبة من الكوسة.

2 حبة من الجزر.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة أو زيت الزيتون.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ربع ملعقة صغيرة من الكركم.

خبز محمص في الفرن للتقديم. طريقة تحضير شوربة العدس الأصفر في البداية نأتي والبصل ونقوم بتقطيعها إلي مكعبات متوسطة الحجم.

نقوم أيضاً بتقشير البطاطس ونقطعها مكعبات متوسطة الحجم، ونقطع حبة الكوسة مكعبات و نقطع أيضا الجزر مكعبات متوسطة الحجم.

بعد ذلك نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع 3 أكواب من الماء المغلي.

أضيف في الماء العدس الأصفر و الخضروات البصل و فصوص الثوم و الكوسة و الجزر و البطاطس و الطماطم المكعبات.

نقلب هذه المكونات مع بعضهم على نار متوسطة.

بعد ذلك نقوم العدس يغلي على نار متوسطة، ستلاحظين وجود ريم على وجه الشوربة قومي بإزالته.

نهدأ النار على العدس و نتركه حتى يتم تسوية الخضراوات الجزر و البطاطس.

نرفع الشوربة من على النار ونتركها حتى تهدأ قليلاً.

بعد ذلك نأتي بالخلاط الكهربائي أو الهاند بلندر و نقوم بضرب الشوربة في الخلاط حتى يضرب كافة المكونات.

بعد ذلك نقوم بتصفية الشوربة بالمصفاة لنتأكد من عدم وجود بقايا للخضروات.

نضع وعاء على النار و نقوم بوضع زيت الزيتون أو الزبدة و نضع الكركم والكمون والفلفل الأسود ونزوحهم في الزبدة لكي يخرجون روائحهم لمدة دقيقة.

بعد ذلك نقوم بسكب الشوربة على الزبدة والبهارات ونقلبهم مع بعضهم على نار هادئة.

نضيف الملح و نتركها على نار هادئة حتى تغلي.

ترفع الشوربة من على النار ونقوم بسكبها وهي ساخنة في أطباق التقديم ونوزع عليها الخبز المحمص وتقدم للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لتحضير شوربة العدس الأصفر بطريقة صحية وخفيفة مثل المطاعم بطعم ورائحة رائعة - ثقفني

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