بأسرار المطاعم.. طريقة عمل الكفتة المشوية من غير ما تكش أو تفك بطعم يجنن احلي من الحاتي

طريقة عمل الكفتة المشوية، من أهم المكونات التي من الممكن نحصل عليها لعمل أفضل نوع من أنواع الكفتة وهي الكفتة المحضرة بطريقة الشواء هي تلك الوصفة بالمكونات القادمة والتي تعطي أفضل نكهة وأطيب مذاق للحم المفروم ومن خلال الآتي في تلك السطور المقبل نعرض أهم المعلومات عن المقدار الأفضل للكفتة والذي يعطي نتيجة للكفتة تشبه المحلات، وباستعمالك للمكونات الآتية تستطيعي أن تحضري لأبنائك وصفة الكفتة المشوية بالتتبيلة المميزة وبنكهة الفحم التي تفضلينها ويفضلها أفراد أسرتك دون الاضطرار لشرائها من المطاعم.

مقادير عمل الكفتة المشوية

طريقة الشوي للكفتة من بين أكثر الطرق التي تعطي أفضل النتائج للحصول على الكفتة المشوية بالنكهة المفضلة، ومن خلال التي في تلك السطور نعرض سر وصفة الحاتي التي تجدي أثرها وطعمها المتميز، ومن أهم المكونات التي من الممكن أن تساعد في عمل الكفتة ما يلي، من بين أهم المكونات التي من الممكن أن تدخل في عمل مزيج الكفتة ما يلي:

كيلو من مكون اللحم المفروم.

توابل الكفتة.

ملح وفلفل أسود ناعم.

ربع ملعقة من البيكينج بودر.

ملعقة من البقسماط.

رشة من جوزة الطيب.

عدد بصلتين مبشورتين ناعم.

القليل من الشطة حسب الرغبة.

شواية الفحم.

بقدونس مفروم

طريقة عمل الكفتة المشوية في البيت

قومي باتباع الخطوات الآتية كي يتوفر لديك أفضل وصفة من أصابع الكفتة المشوية والتي يفضلها العديد من الأشخاص كما يحبها الأطفال ومن الممكن الحضير باتباع الخطوات القادمة:

يتم وضع اللحم المفروم بالوعاء المناسب وتقليبه وتفكيكه بمفرده باستعمال أداة خلط مناسبة.

قومي بإضافة البصل والبقدونس مع التوابل والملح والفلفل، ومن الممكن أن تقومي بالتقليب الجيد للمكونات مع إضافة البقسماط وملعقة البيكينج بودر والتي تساعد في مضاعفة الحجم لأصابع الكفتة بعد الشوي.

بعد التأكد من إضافة مختلف المكونات يتم وضع الكفتة في الثلاجة وهذا لكي تتشمع تماما مدة من نصف ساعة إلى ساعة.

بعد التشميع يمكنك القيام بتشكيلها بكل سهولة.

التشكيل للكفتة يكون لأصابع تكون تقريبا متساوية في الحجم.

بعد التشكل للكفتة تتم تسويتها باستعمال الشواية للفحم مع مراعاة تقليبها أثناء الشوي.

الكفتة المشوية من أكثر الأكلات التي يعشقها الكثير من الأشخاص كما أنه يمكن إعدادها باكثر من طريقة كما أنه يمكنك إضافة ملعقة من البيكنج بودر الي الكفتة حيث أن هذه الملعقة تساعد في مضاعفة حجم الكفتة كما أنها تعمل علي عدم انكماش الكفتة وعدم تفكيكها بطعم احلي من الجاهز واحلي من الحاتي.