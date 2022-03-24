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يحتاج العديد من الأشخاص إلى تناول كوب من القهوة صباحا، بسبب مذاقها المميز وأنها تعطي نشاط، والقهوة أيضا فوائد صحية عديدة، فهي مفيدة للبشرة بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة، فيجب الاستمرار على تطبيقها على البشرة، وسنتعرف اليوم على فوائد القهوة وماسكات مختلفة منها. فوائد القهوة للبشرة تعمل القهوة على تهدئة التهابات البشرة، لأنها تحتوي على خصائص تعمل على تهدئة احمرار البشرة.

تخفف من انتفاخ منطقة تحت العين وعلاج الهالات السوداء.

تعمل على التخفيف من السوليليت، وتم إثبات أن الكريمات التي تحتوي على القهوة تساعد بشكل جيد على التخلص من السوليليت.

تصلح من عيوب البشرة التي تسببها آشعة الشمس الفوق بنفسجية.

تساعد على شد الجلد المترهل.

تعمل على إزالة خلايا الجلد الميته.

تساعد في تفتيح لون البشرة.

تساعد في التخلص من الرؤوس السوداء. ماسكات طبيعية من القهوة للتفتيح ماسك القهوة والعسل وزيت جوز الهند: نحضر ملعقة من عسل النحل وملعقتين من زيت جوز الهند وملعقة من القهوة، نقلبهم معا جيدا، نطبق الماسك على الوجه ويترك لمدة ربع ساعة مع التدليك البسيط للبشرة، نغسل البشرة بماء بارد.

ماسك القهوة والسكر وزيت الزيتون: نحضر ملعقة من القهوة، وملعقة من السكر، وملعقتين من زيت الزيتون، نمزجهم جيدا ونفرد القناع على البشرة ويترك لمدة ربع ساعة، ثم نغسله بالماء البارد.

ماسك القهوة وجل الصبار: نحضر ملعقة من القهوة، وكمية مناسبة من جل الصبار، وقطرات من الماء، نخلطهم معا، حتي يتكون لدينا عجين، نفرده على البشرة ويترك نصف ساعة، ثم نغسل بالماء ونضع الكريم المرطب.

ماسك القهوة وبياض البيض: نحضر ملعقتين من القهوة مع بياض بيضة، نقلبهم جيدا، نفرد القناع على الوجه ونتركه حتى يجف تماما على الوجه، نغسل بالماء البارد، تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا، فيساعد بياض البيض على تفتيح لون البشرة بشكل كبير.

ماسك القهوة والسكر البني: نحضر ملعقة من القهوة وملعقة من السكر البني مع قطرات من زيت اللوز أو زيت الزيتون، نقلبهم معا جيدا، ثم نطبق الخليط على البشرة ويترك ربع ساعة، ثم يغسل بالماء البارد. عمر شويل - جدة فوائد القهوة لتفتيح البشرة وماسكات طبيعية من القهوة لتبييض ونضارة البشرة - ثقفني

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