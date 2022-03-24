نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للاحراج بعد الآن.. مشروب معجزة للتخلص من غازات البطن والانتفاخ نهائيا بدون أدوية خلال ساعتين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوجد بعض الأشخاص الذين يعانون من انتفاخ البطن والغازات التي تخرج في أي وقت وتضع الشخص في موقف محرج جيدا، وهناك الكثير من الأدوية التي تأتي بنتيجة على المدى البعيد وتؤثر على الصحة أيضا، ولكن نحن سوف نقدم مشروب سحري وفعال بدرجة لا تصدق، مع العلم أن مكونات هذا المشروب سهلة وبسيطة ومتواجدة في كل بيت، وهذا المشروب سوف يخلصك من الغازات المتراكمة في البطن، ويأتي هذا الانتفاخ نتيجة تناول الطعام الخاطئة ودخول الهواء المعدة أثناء المضغ، مع العلم أن هناك بعض الأعراض الجانبية التي تأتي مصاحبة لانتفاخ البطن والغازات، تابع معنا.

مكونات مشروب انتفاخ البطن والغازات

هناك الكثير من المشروبات الطبيعية التي تعالج مشكلة انتفاخ البطن والغازات التي تصيب معظم الأشخاص، علاوة على ذلك أننا سوف نقوم بعرض أكثر من مشروب مع شرح مفصل لطريقة التحضير.

مشروب البقدونس:

المكونات:

كوب من الماء المغلي.

حزمة من البقدونس.

طريقة التحضير:

نضع وعاء به كمية مناسبة من الماء.

ننتظر حتى تمام الغليان.

يتم غسل حزمة البقدونس بالماء الجاري.

يتم وضع البقدونس في الماء المغلي لمدة خمسة دقائق فقط.

نترك المشروب حتى يبرد تمام.

يمكن شرب هذا المشروب ثلاث مرات يوميا بعد كل وجبة.

يحتوي البقدونس على مضادات أكسدة، وهذا يساعد في عملية الهضم بشكل صحيح وبالتالي التخلص من الغازات المتراكمة في البطن بشكل أسرع.

مشروب الزنجبيل في التخلص انتفاخ البطن

يعد الزنجبيل من أكثر الأعشاب الطبيعية التي تعمل في التخلص من الغازات المتراكمة، بالإضافة إلى أنه يخلص الجسم من السموم الموجودة في الجهاز الهضمي، وتساعد في عملية هضم أسرع، وسوف نقدم لكم طريقة عمل مشروب الزنجبيل الصحي المعالج لمشاكل كثيرة في البطن.

مكونات مشروب الزنجبيل:

ملعقة من الزنجبيل البودرة، أو قطعة زنجبيل صغيرة ولكن يجب يتم بشرها جيدا.

كوب ماء مغلي.

ملعقة من العسل الأبيض، أو ملعقة من السكر.

طريقة التحضير:

إذا كانت الزنجبيل قطع، يتم بشرة جيدا.

نحضر كوب من الماء المغلي.

نضع ملعقة من الزنجبيل في الكوب، ويتم التقليب حتى يمتزج الخليط.

يمكن تحليته بملعقة عسل واحدة، ويمكن استبدالها بملعقة صغيرة من السكر.

يمكن تناول هذا المشروب مرة صباحًا ومرة مساءً.

تواجه الجميع منا مشاكل في انتفاخ البطن والغازات بشكل كبير جدا وهذا يسبب الكثير من المتاعب وتبحث السيدات خصوصا عن حل هذه المشكلة والحل بسيط جدا يكون من خلال استخدام بعض المشروبات الطبيعية التي تعمل على للتخلص من مشاكل انتفاخ البطن والغازات بشكل كبير جدا والقضاء عليها بسرعة وخلال وقت قصير يمكن للتغلب على هذه المشاكل عليمي أن تقومي لاستعمال