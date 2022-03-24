مش هتبطلي تعمليها.. بيتزا المحلات بكل أسرارها جبنة مطاطية وعجينة هشة وطرية هتبقي أستاذة فيها

هناك بعض الأكلات التي جاءت إلينا من الغرب ولكنها نالت إعجاب ملايين من المصريين، ومن أكثر الوصفات التي اشتهرت في مصر ولكن أصلها إيطالي هي البيتزا، فهي من أكثر الوجبات المفضلة لدى الجميع سواء الكبار أو الصغار، ويذهب جميع أفراد الأسرة لتناولها في المطاعم ويقومون بدفع المبالغ الباهظة لها، نحن سوف نقدم لكم طريقة عمل البيتزا بمكونات بسيطة وسهلة، وبمجرد تذوق أفراد الأسرة البيتزا التي سوف تقومين بتحضيرها في البيت، سيطلبون منكِ تحضيرها بصفة مستمرة، وتقولين وداعا لتناول البيتزا من الخارج مرة أخرى.

طريقة عمل البيتزا في البيت

تلبية لرغبة الكثير من النساء الذين يقومون ديما بالبحث على جميع وسائل التواصل للوصول إلى وصفة سهلة وناجحة للبيتزا، إليكم مكونات الوصفة:

نصف كيلو من الدقيق.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة كبيرة ممسوحة من الخميرة البيرة.

كوب ونصف من الزيت.

كوبين من الماء، أو على حسب نوع الدقيق.

ملعقة ونصف من اللبن البودر.

طريقة تحضير الوصفة:

نحضر طبق عميق مناسب للعجن.

نضع فيه الدقيق ونضع عليه الملح والسكر والخميرة البيرة واللبن البودرة، ويتم تقليبهم جيدًا.

نضع الزيت ونستمر في التقليب.

نضيف الماء بالتدريج على العجين ونستمر في التقليب، حتى نحصل على عجينة متماسكة سهلة الفرد.

يتم تغطية الطبق باستريتش بلاستيك.

نترك الخميرة حتى تختمر جيدًا.

طريقة عمل حشوة البيتزا في المنزل

قدمنا في الفقرة السابقة مكونات وطريقة تحضير عجينة البيتزا، أمت في الفقرة الآتية سوف نقدم طريقة عمل حشوة البيتزا:

نحضر كوبين من عصير الطماطم.

نحضر طاسة، نضعها على النار ونضع فيها القليل من الزيت، وبعد ذلك نضع نصف ملعقة من الثوم المفروم ويتم التقليب حتى يحمر الثوم ونضع عليها عصير الطماطم، ونترك حتى يتم تسبيكها جيدا، بعد الإنتهاء نكون قد قمنا بتحضير صلصة البيتزا.

نحضر شرائح من الطماطم والبصل والفلفل الأحمر والأصفر والفلفل الأخضر.

نقوم بفرد العجين بالحجم الذي تريده.

نضع عليها طبقة رقيقة من الصلصة.

نضع شرائح البصل والفلفل عليها.

نضع الصينية في الفرن حتى يتغير لون العجين.

سوف تتذوقين احلى بيتزا وأفضل من المحلات.

البيتزا من أكثر الاكلات المشهورة التي تعطي مذاق رهيب جدا يمكن عملها في المنزل بسهوله مثل الجاهز تماما ولا حاجة اليي شراءها عليك أن تقومي بوضع المكونات التي قمنا بشرحها بسهولة حتي تحصلي على بيتزا رائعة في خلال دقائق فقط يمكن الحصول على ألذ انواع البيتزا والمينى بيتزا أيضا ما عليكي سوي اتباع الخطوات السابقة بكل سهوله تحصلي على بس