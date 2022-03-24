مش هتشريه من برة تاني.. طريقة عمل الإندومي مثل الجاهز بأطعمة مختلفة خطوة بخطوة فرحي أولادك

وجبة الإندومي اشتهرت مؤخرا وأحبها الكثير من الناس، الأطفال قبل الكبار، حيث أنها سريعة التحضير، وتعتبر من الأطعمة المستحبة للأشخاص الذين يريدون أكل وجبة خفيفة بين الوجبات، لا تأخذ أكثر من 10 دقائق ويتم تجهيزها، يتميز الإندومي بالطعم الرائع المتميز، متوفر أيضاً بالعديد من النكهات، مثل: الدجاج والخضار واللحم وغيرهم، ولكن لا يستحب الإكثار من تناوله، حتى لا يضر صحتنا ويسبب لنا الأمراض، بسبب إحتوائه على مواد حافظة للتخزين، الكثير من الناس يجهزونه في البيت مع إضافة بعض الخضراوات التي تجعله صحي أفضل من تناوله في المطاعم أو في الأماكن التي تقوم ببيعه جاهز.

كيفية عمل الاندومي بنكهات مختلفة في المنزل

قامت الكثير من السيدات بتجارب كثيرة لصنع أندومي في المنزل، حتى يكون صحي ومضمون لهم.

مكونات التحضير

•1/2 كيس مكرونة”شرائط” حتى تكون شبيهه بالاندومي.

•ملح حسب الحاجة.

•فلفل أسود حسب المستحب.

•ثوم وبصل مفروم بشكل جيد “مقدار ملعقة”.

•ملعقة كاري.

•مرق دجاج أو لحم” أو النكهة المراد صنع الاندومي بها.

•نصف ملعقة شطة”اختياري”.

خطوات التحضير

نضع ماء في إناء على النار حتى يغلي.

ثم نضع المكرونة في الماء ونقلبها جيداً.

بعد ما يتم سلق المكرونة نخرجها من الماء المغلي ونضع جزء من ماء السلق في وعاء ونحتفظ به.

ثم نضع النكهة المراد التحضير بها”دجاج أو لحم الخ” على المكرونة ونقلبها فيها.

نضع البهارات” الفلفل والملح والكاري”ونقلبهم جيداً.

قبل أن نضع المكرونة على النار مرة أخرى نضيف إليها الشطة وكمية ماء بسيطة ثم نضعها على نار هادئة لمدة دقيقتين.

والآن المكرونة جاهزة للتقديم، قومي بغرفها في الأطباق والاستمتاع بالمذاق اللذيذ.

وأيضاً بدل من استخدام مكرونة جاهزة من الممكن صنع مكرونة في المنزل بطريقة بسيطة سهلة، وذلك سيكون أفضل لصحتنا وصحة أطفالنا.

طريقة صنع المكرونة في المنزل

مكونات التحضير

بيضتان.

•دقيق حسب

•ماء دافئ.

•رشة ملح.

خطوات التحضير

•قومي بخلط المكونات لتحصلي على عجينة جاهزة للتقطيع. •قومي بوضع العجينة في آلة التقطيع.

•أو إفردي العجينة وقطعيها شرائح سميكة.

يمكن عمل الاندومي في البيت بسهولة جدا وبالاطعمة المختلفة مثل الخضروات أو الكاتشب أو استخدام الطماطم أو استعمال الإندومي بالكباب كلها طرق يمكن عمل الإندومي الحار الكوري بسهولة في المنزل يحب عليكي أن تقومي بإتباع الخطوات التي قمت بشرحها في المقال وسوف تسطيعين عمل اندومي بسهولة بدون مجهود في خلال دقائق بدون وجود متاعب إطلاقا فقط اتبعي