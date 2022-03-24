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عمر شويل - جدة تحضير الكريم السحري المضاد للشيخوخة لإزالة التجاعيد والخطوط الدقيقة على الفور، مكون سحري أقوى مليون مرة من البوتوكس يزيل التجاعيد حول العين حول الفم وبالجبين، سنحتاج إلى الباذنجان فهو غني بمضادات الأكسدة التي تحارب التجاعيد بالإضافة إلى عدة مكونات أخرى، حيث تتطلع كل سيدة إلى الحفاظ على نضارة بشرتها و الحفاظ على شباب البشرة و حمايتها من شيخوخة البشرة.

الكريم السحري المضاد للشيخوخة لإزالة التجاعيد

مكونات الوصفة الأولى (تونر):

َحبة باذنجان.

كوب ماء.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

خذ حبة الباذنجان وقم بتقشيرها لإزالة القشرة الخارجية وبعد ذلك قم بتقطيع الباذنجان إلى قطع صغيرة، وبعدها ضع شرائح الباذنجان في قدر معدني مع إضافة الماء ثم نضعه على الموقد لغلي المكونات لمدة 10 دقائق، وبعد غلي شرائح الباذنجان جيداً اطفئ الموقد وقم بتصفية مغلى الباذنجان، وبهذا نكون قد حصلنا على تونر لشد بشرة الوجه المترهلة وبعد ذلك ضع هذا التونر في قنينة بخاخ، رش هذا التونر على بشرة وجهك وعنقك جيداً ثم دلكي بشرتك حتى تمتص المحلول، واتركيه على بشرتك لمدة ساعة ثم اغسلي بشرتك بالماء جيداً ويطبق هذا التونر على بشرتك كل يوم.

بديل البوتوكس الطبيعي

مكونات الوصفة الثانية (الكريم):

شرائح الباذنجان المسلوقة.

2 ملعقة من عصير الليمون الحامض.

ملعقتين ماء + ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

كبسولة من زيت فيتامين E.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

ضع شرائح الباذنجان المسلوقة في وعاء مناسب ثم قم بطحنها جيداً بإستخدام الخلاط اليدوي الكهربائي، ثم قم بإضافة عصير الليمون واخلط جيداً وفي وعاء آخر أضف الماء والنشا وامزج جيداً ثم أضف خليط النشا إلى خليط الباذنجان، وبعد ذلك اخلط جيداً ثم ضع الخليط في قدر معدني وضعه على نار هادئة مع التقليب المستمر، وعند الحصول على خليط كريمي أطفئي النار واسكبي الخليط في وعاء.

ثم يتم إضافة كبسولة فيتامين E وزيت اللوز في الوعاء، ثم اخلط جيداً واحتفظي بالخليط في برطمان زجاجي ثم خزنه في الثلاجة، طبقي الخليط على بشرة وجهك وعنقك ثم اتركيه على بشرتك لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي بشرتك بعد ذلك بالماء، وبعدها رطبي بشرتك بمرطب اليومي وكرري إستخدام هذا القناع كل يوم لمدة 7 أيام وستحصلين على نتيجة رائعة.