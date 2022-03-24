سم قاتل يقضي عليك دون علمك.. هذا المشروب الشائع يتناوله الكثير من الناس يرفع مستوى الكوليسترول بشكل خطير !!

نجد أن ارتفاع الكوليسترول في الدم يؤثر على صحة القلب كثيرا ويمكن أن يؤدي الإصابة بنوبات القلب والجلطات حيث يكون الكوليسترول عبارة عن مادة شمعية توجد داخل الشرايين يحتاج أليها الإنسان لبناء صحة الجسم ولكن زيادة هذه المادة يسبب الكثير من الأضرار، لذلك نجد أن ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم ضار جدا على صحتنا وهناك بعض المشروبات التي تزيد من الكوليسترول في الدم دون أن نعلم ونتناول هذه المشروبات بكثرة دون علم أنها تؤثر على حياتنا كثيرا وعلى صحة القلب وسوف نوضح هذه المشروبات من خلال هذا المقال.

المشروب الشائع الذي يسبب ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم

المياه الغازية: هي من المشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات لذلك نجد عندما نتناولها بشكل يومي بكميات كبيرة تودي إلى ارتفاع معدل الكوليسترول في الدم وتساهم في تكون الدهون داخل الشرايين مما يصعب من وصول الدم إلى الشرايين مما يؤثر على صحتنا كثيرا ويؤدي إلى حدوث الجلطات لذلك يجب تناولها بحذر أو التقليل من تناولها اليومي.

مشروبات أخرى تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول

نجد أن هناك بعض المشروبات الأخرى التي تسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم غير المياه الغازية سوف نوضحها لكم خلال النقاط التالية..

مشروب الفواكه المحلاة بالسكر: نجد عندما نقوم بتناول كميات كبيرة من العصير الذي يحتوي على نسبة كبيرة من السكريات الطبيعية ونقوم بإضافة السكر له سوف يؤدي ذلك إلى زيادة نسبة الكوليسترول في الدم لذلك يجب الحذر وتخفيف نسبة السكر في العصير حتى لا يؤثر على صحتنا بالسلب.

مشروب ميلك شيك: هناك الكثير من الاشخاص يحبون تناول الحليب المخفوق المحلاة بالسكر مع وجبة العشاء ولكن تناول كميات كبيرة من ذلك المشروب يؤثر على صحتنا بالسلب ويزيد من معدل زيادة الكوليسترول في الدم.

أضرار زيادة الكوليسترول في الدم