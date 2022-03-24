إذا استيقظت من النوم ووجدت لعاب على وسادتك فأنت مصاب بهذا المرض الخطير أذهب إلى الطبيب فوراً

نجد أنه يعاني الكثير من الأشخاص من تواجد اللعاب على الوسادة ويكون ذلك نتيجة تواجد الكثير من الأمراض، حيث عندما يستيقظ الكثير من الأشخاص يجيدون وسائدهم مبلله ويكون ذلك نتيجة تساقط اللعاب عليها أثناء النوم، حين ذلك يكون سبب سيلان اللعاب هو إصابة الإنسان ببعض الامراض التي تسبب السيلان ويجب عليه التوجه إلى الطبيب مباشرة لتوضيح نوع المرض فيمكن للأنفلونزا والتهاب الحلق أن يسببوا سيلان اللعاب والأمراض العصبية ولم يقتصر الأمر على الكبار فقط بل وصغار السن أيضا وسوف نوضح هذه الأمراض بالتفصيل من خلال هذا المقال.

أمراض تسبب سيلان اللعاب

الإصابة بالجيوب الانفية: عند إصابة الكبار والصغار بالجيوب الأنفية يصعب عليهم التنفس أثناء النوم مما يؤدي إلى سيلان اللعاب على الوسادة أثناء النوم.

أمراض خاصة بالجهاز العصبي: عند الإصابة بإمراض الجهاز العصبي وعدم اكتماله يودي ذلك إلى سيلان اللعاب أثناء النوم.

الإصابة بإمراض الإنفلونزا والبرد: تؤدي هذه الأمراض إلى انسداد الأنف مما يؤدي تواجد اللعاب على الوسادة في الصباح.

حدوث ارتجاع في المري: يؤدي ارتجاع المري إلى كثرة اللعاب داخل الفم ويساهم ذلك في تبلل الوسادة بشكل يومي حتى يتم علاج الأمر والذهاب إلى الطبيب.

التسمم بسبب استنشاق المبيدات: عندما يقوم الإنسان باستنشاق المبيدات السامة يسبب سيلان اللعاب له أثناء النوم بسبب صعوبة التنفس.

الإصابة بالحساسية: عندما يتواجد أشخاص يعانون من حساسية الأنف يؤدي ذلك إلى انسداد الأنف وسيلان اللعاب أثناء النوم.

حدوث الألم في اللثة: يؤدي إصابة اللثة بالتورم والآلم يؤدي إلى الإصابة بسيلان اللعاب أثناء النوم.

اللوز: عند حدث تورم اللوز وإصابتهم يتسبب ذلك في سيلان اللعاب نتيجة ألم الحلق المزمنة.

مرض الاكتئاب: عندما يصاب به أحد يقوم مريض الاكتئاب بتناول الأدوية هذه الأدوية تساعد على حدوث السيلان.

بعض العوامل الأخرى التي تسبب سيلان اللعاب