أسهل طريقة لعمل كرات اللوتس اللذيذة بكل أسرارها

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كرات اللوتس من الحلويات المشهورة فى المطبخ الغربى وهى حلوى لذيذة عادتًا ما تقدم إلى جانب فنجان القهوة وهى حلوى سريعة وسهلة ويمكنك عملها فى البيت بكل سهولة ويمكنك تقديمها لأولادك كمكافأة لهم وسيفرحون بها جدًا،

وحلوى كرات اللوتس لها طرق متعددة سنتعرف

على أسهل الطرق لعملها. مكونات حلوى كرات اللوتس: علبة بسكويت لوتس.

نصف علبة بسكويت دايجستيف.

نصف كوب شعرية باكستانية.

معلقة كبيرة زبدة.

نصف كوب بسكويت لوتس مطحون.

علبة قشطة.

نصف علبة حليب محلى مكثف.

2ملاعق كبيرة زبدة اللوتس. طريقة التحضير : قومى بطحن بسكويت اللوتس طحن ناعم

ثم أطحنى بسكويت الدايجستيف وضعيه فى وعاء. نترك كوب من البسكويت المفروم جانباً لتزين كرات اللوتس عند التقديم. ثم أحضرى مقلاة وضعيها على النار ثم قومى بوضع معلقة زبدة وقومى بتحمير الشعرية إلى أن تصل إلى اللون الذهبى الفاتح. ثم نقوم بوضع الشعرية على البسكويت المطحون ثم اضيفى علبة قشطة ونصف

علبة حليب محلى مكثف ثم نضيف ملعقتين من زبدة اللوتس ونقوم بخلط المكونات وعجنهم معًا حتى نحصل على قوام متماسك. ثم نقوم بوضع العجينة فى الثلاجة لمدة نصف ساعة. ثم نقوم بتشكيل العجينة إلى كورات ثم نضع الكورات فى البسكويت المفروم ثم نضعهم فى الثلاجة لمدة نصف ساعة. نحضر معلقتين كبار من زبدة اللوتس وندخله الميكرويف لمدة ثلاثين ثانية ثم نضعهم فى كيس الحلوانى ليسهل عليكى عملية التزيين. ضعى كرات اللوتس فى طبق التقديم وقومى بتزين الطبق بزبدة اللوتس وبسكويت اللوتس المفروم وبالهناء والشفاء. مكونات عمل زبدة اللوتس: 2 كوب بسكويت لوتس ناعم.

معلقة كبيرة سكر بني.

معلقتين كبيرتين من الزبدة.

ربع معلقة صغيرة.

علبة حليب مبخر. طريقة تحضير زبدة اللوتس: نحضر الكبة ونضع البسكويت ونطحنة طحن ناعم بودرة. ثم نضع عليه معلقة كبيرة سكر بني ومعلقتين من الزبدة ويجب أن تكون الزبدة غير مملحة. ثم نضع القرفة وعلبة حليب مبخر ثم نخلط المكونات معًا جيدًا إلى أن نحصل على قوام متماسك ثم نقوم بوضع الزبدة فى علبة ووضعها فى الثلاجة. مكونات كاسات الأوريو والنوتيلا: بسكويت أوريو. 3 معالق زبده. نصف كوب كريمة. كوب الإ ربع شوكولاته. كوب نوتيلا جاهزة. ربع كوب شوكولاتة مبشورة. طريقة التحضير: نقوم نخلط بسكويت أوريو بعد تكسيره بالزبده. ثم نوزع البسكويت بالزبدة على الكاسات المتخصصة بالتقديم. في وعاء على النار نضع الكريمة والشوكولاتة ونقلبها لحين أكتمال الذوبان. ثم نضيف النوتيلا ونرفعها من على النار. نقوم نتوزيعها فوق البسكويت ونزين بالشيكولاتة المبشورة. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل كرات اللوتس اللذيذة بكل أسرارها - ثقفني

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