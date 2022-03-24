كيك الباونتي بكل سهولة في خطوات بسيطة وبمكونات متاحه في كل مطبخ

تُعد الكيكات من مظاهر البهجة والأفراح فلا غنى عنها في العزومات وسفرة المأكولات وفي الأعياد ميلاد ايضاً، وهي لها الكثير من الأنواع والطرق والأشكال، ويبتكر في طهيها وتجهيزها بكل سهولة.

وهى من ألذ وأطيب الحلويات التي يمكن أن تقومي بعملها فى المنزل ويوجد من الكيك أصناف وأنواع كثيرة ومنها كيك الباونتى وهى

عبارة عن كيكة شهية مكونة من طبقات متعددة وستكون حلوى فخمة وسريعة لتقديمها فى العزومات وستبهري بها ضيوفك وتمتاز كيك الباونتي بقيمته الغذائية العالية حيث يوجد بها الحليب والقشطة وجوز الهند وسوف نقوم معًا بعملها بأسهل طريقة.

مكونات طبقة الكيك:

كوب دقيق.

نصف كوب ماء دافئ.

ثلث كوب حليب.

ربع كوب زيت.

ملعقتين كبار زبادي.

كوب سكر.

بيضة كبيرة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة خل.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كوب كاكاو.

رشة ملح.

طريقة التحضير:

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه نصف كوب ماء دافئ مائل إلى السخونة ونصف كوب الحليب وربع كوب زيت ومعلقتين الزبادي والسكر وبيضة تكون فى درجة حرارة الغرفة والخل والفانيليا ونقوم بخلط المكونات إلى أن يمتزج الخليط. ثم نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع الخليط فيه. ثم نضيف المكونات الجافة كوب دقيق منخول والكاكاو والبيكنج بودر ونقلب المكونات بمضرب يدوي فى اتجاة واحد إلى ان تحصلى على خليط متماسك ويمكنك إضافة ملعقة قهوة سريعة الذوبان. ونحضر صنية مقاس 22 مدهونة بالزيت والدقيق ثم نسكب خليط الكيك وقومى بخبط الصينية حتى تخرجى الهواء من الكيك. ثم ضعي الصنية فى فرن تم تسخينه مسبقًا على درجة حرارة 180 لمدة ثلاثين دقيقة. ثم قومي بأخراجها من الفرن واتركيها تبرد. ثم قومي بعمل ثقوب فى الكيك واسكبي عليها نصف كوب حليب.

مكونات طبقة الكريمة:

باكت كريم شانتيه.

كوب حليب بارد.

2كوب جوز هند مفروم.

طريقة التحضير:

نحضر طبق عميق نضع باكت كريم شانتيه ثم نسكب كوب الحليب وبواسطة مضرب كهربائي نقوم بخفق الخليط جيدًا ثم نضيف جوز الهند المفروم ونقلبهم معًا. ثم نوزع طبقة الكريمة على طبقة الكيك توزيع متساوى ثم نضع الكيك فى الثلاجة حتى يتماسك.

مكونات طبقة الشكولاتة:

2 كوب شكولاتة.

علبة قشطة.

ربع كوب حليب.

طريقة التحضير:

نضع قدر على النار ونضع القشطة والحليب ونقلبهم معًا ثم نضيف الشكولاتة إلى أن تذوب الشكولاتة. ثم قومى بتوزيع الشكولاتة على الكيك وتقوم بوضعها فى الثلاجة لمدة ساعتين.

مكونات عمل كيك البراونيز:

نصف كوب دقيق أبيض.

نصف كوب زيت نباتي.

كوب سكر أبيض.

كوب الإ ربع كاكاو خام.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 بيض متوسطة الحجم.

ملعقة بيكينج بودر.

ربع ملعقة ملح.

مكونات التقديم:

صوص شيكولاتة.

أيس كريم.

صوص الكراميل (إختياري).

طريقة تحضير كيك البراونيز: