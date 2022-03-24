بدلاً من الجراحة والذهاب للطبيب .. علاج البواسير بشكل نهائي وأنت في منزلك بطريقة بسيطة وبدون أدوية

تعتبر البواسير من الأمراض الخطيرة حيث بعد عمل إحصائيات وجد الكثير من الأطباء والباحثين أن 50% من الناس يعانون من البواسير سواء كان درجة أولى أو ثانية أو ثالثة فمي هي البواسير هي خروج جزء وعائي دموي يقوم بالتحكم في خروج الفضلات من الجسم من فتحة الشرج وتحدث عادة البواسير بعد الولادة أو تحدث بصورة أكثر عند الأشخاص العصبيين والأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإمساك الجلوس لفترات طويلة أيضًا من الأسباب التي تعرض الإنسان للإصابة للبواسير كما يعتبر التعرض لضغط عصبي لفترة طويلة يسبب الإصابة للبواسير حيث يوجد نوعان للبواسير البواسير الخارجية والبواسير الداخلية حيث يلجأ بعض الناس للعمليات الجراحية ولكن سوف نعرض طريقة سهلة للتخلص من البواسير بدون جراحة وبالوصفات الطبيعية.

أعراض البواسير الشرجية :

عدم الشعور بالراحة أثناء عملية الإخراج.

الإحساس بالدخول إلى المرحاض كل 15دقيقة تقريبًا.

ظهور افرازت لونها اصفر بعد عملية الإخراج.

كيفية علاج البواسير بكل سهولة بدون تدخل جراحي:-

الوصفة الأولى :

مغطس البابونج يعتبر البابونج من أهم الوصفات للتخلص من البواسير المزمنة.

الوصف الثانية :

الكمدات الثلجية حيث تعمل الكمدات كمضاد التهاب وتقلل من البواسير.

الوصفة الثالثة :

نحضر الصبار ونقوم بفصل المادة الهلامية ووضعها في ماء ساخن ونتركهم حتى يصبح الماء دافئ ونستخدم كمغطس حيث يخفف جل الصبار من آلام البواسير.

التعليمات الأخرى التي يجب اتباعها للتخلص من البواسير :

يجب عدم الجلوس على المرحاض لفترات طويلة.

يجب الجلوس في العمل بطريقة صحيحة ولا نجلس لمدة طويلة.

كما أن لا يد منوتجنب التعرض للضغط العصبي.

وتجتاح إلى اتباع الوصفات التي تم ذكرها.

كما أنه تجتاح إلى الذهاب إلى الطبيب في الحالات الحرجة أو الشعور بالألم المستمر

نبات بندق الساحرة

يتميز نبات الويتش هازل بقدرته القوية على علاج البواسير حيث أنه قد يساعد في كل ما يلي:

تضييق الأوعية الدموية.

يشكل طبقة واقية ويحسن القدرة الشافية للأنسجة المصابة بالبواسير.

علاج العدوى و تخفيف الآلام.

يمكن استخدام نبات البندق لعلاج البواسير ويمكن أيضًا استخدامه موضعياً في شكل ضمادات ومراهم.

تغير النظام الغداء

العلاجات المنزلية

يمكنك عادة تخفيف الألم الخفيف والتورم والتهاب البواسير بالعلاجات المنزلية.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف. تناول المزيد من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة.

يؤدي القيام بذلك إلى تليين البراز وزيادة حجمه وهذا يمكن أن يساعدك على تجنب الإجهاد في حركات الأمعاءمما قد يؤدي إلى تفاقم أعراض البواسير الحالية.

أضف الألياف إلى نظامك الغذائي ببطء لتجنب مشاكل الغازات.

استخدم العلاجات الموضعية.

ضع كريم البواسير بدون وصفة طبية أو تحميلة تحتوي على هيدروكورتيزون أو استخدم وسادة تحتوي على بندق الساحرة أو عامل مخدر.

اجلس بانتظام في حمام دافئ أو حمام مقعدة.

اجلس في ماء دافئ بدون أي إضافات لمدة 10 إلى 15 دقيقة مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم. يمكن وضع حمام المقعدة فوق المرحاض.

تناول مسكنات الألم عن طريق الفم.

يمكنك استخدام الأسيتامينوفين (تايلينول ، إلخ) مؤقتًا أو الأسبرين أو الإيبوبروفين (أدفيل وموترين آي بي ، وما إلى ذلك) للمساعدة في تخفيف الشعور بعدم الراحة.

العلاج بالفازلين

تعتبر معالجة البواسير بسهولة بالفازلين في المنزل من أهم طرق علاج عدد من المشاكل الصحية.

يمكن أيضًا مزجه مع الفازلين وزيت الزيتون لأن ذلك سيعطي نتائج أفضل ويسرع وقت العلاج.

لكن من المهم أن تكون منطقة الشرج نظيفة قبل وضع الفازلين.

فيجب مسحها جافة ثم وضع طبقة من الفازلين.

عند تكرار هذه العملية لفترة من الوقت.

يلاحظ المريض أن الألم قد بدأ في الانخفاض وأن الضرر بدأ يختفي.

باستخدام مكعبات الثلج