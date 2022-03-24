أعملي بسكويت العشر دقائق ب2 كوب دقيق وبمقادير غير مكلفة ألذ بسكويت ال10 دقائق

تهتم الكثير من السيدات بتغذية أبنائنا عن طريق تناولهم الطعام الصحي الهام لصحتهم الذي يعمل على بناء أجسامهم والتمتع بصحة جيدة وهذا يتم الحصول عليه عن طريق التغذية السليمة وهي تناول الطعام الذي يحتوي على البيض والحليب وغيرها من الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم الذي يحتاجه أجسامنا لذلك علينا بالحرص والمداومة على تناولها للحصول على ماتحتويه هذه الأطعمة من كالسيوم و من اكثر هذه الأطعمة التي تحتوي على العديد من الكالسيوم والصحية للأطفال هي البسكويت لأنه غني بالحليب خاصة البسكويت الذي يتم عمله في المنزل لان البسكويت الذي نقوم بشرائه من المحلات التجارية يحتوي على المواد الحافظة التي تشكل خطر كبير على صحتنا وتسبب لنا ولأطفالنا العديد من المشكلات الصحية.

مكونات عمل بسكويت العشر دقائق

كوبان إثنان من الدقيق.

كوب واحد ونصف من السكر.

كوب واحد إلا ربع من السمنة السائلة.

كوب واحد ونصف من الحليب السائل.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

ثلاث حبات من البيض.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

طريقة عمل بسكويت العشر دقائق