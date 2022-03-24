نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي بسكويت العشر دقائق ب2 كوب دقيق وبمقادير غير مكلفة ألذ بسكويت ال10 دقائق في المقال التالي
تهتم الكثير من السيدات بتغذية أبنائنا عن طريق تناولهم الطعام الصحي الهام لصحتهم الذي يعمل على بناء أجسامهم والتمتع بصحة جيدة وهذا يتم الحصول عليه عن طريق التغذية السليمة وهي تناول الطعام الذي يحتوي على البيض والحليب وغيرها من الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم الذي يحتاجه أجسامنا لذلك علينا بالحرص والمداومة على تناولها للحصول على ماتحتويه هذه الأطعمة من كالسيوم و من اكثر هذه الأطعمة التي تحتوي على العديد من الكالسيوم والصحية للأطفال هي البسكويت لأنه غني بالحليب خاصة البسكويت الذي يتم عمله في المنزل لان البسكويت الذي نقوم بشرائه من المحلات التجارية يحتوي على المواد الحافظة التي تشكل خطر كبير على صحتنا وتسبب لنا ولأطفالنا العديد من المشكلات الصحية.
مكونات عمل بسكويت العشر دقائق
- كوبان إثنان من الدقيق.
- كوب واحد ونصف من السكر.
- كوب واحد إلا ربع من السمنة السائلة.
- كوب واحد ونصف من الحليب السائل.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.
- ثلاث حبات من البيض.
- ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.
طريقة عمل بسكويت العشر دقائق
- أحضري العجان الكهربائي وضعي به كوبان من الدقيق مع ربع ملعقة صغيرة من الملح، وملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر وملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا، وقومي بتقليب المكونات الجافة ببعضها.
- بعد ذلك ضيفي إلي هذه المكونات ثلاث حبات من البيض، وضيفي كوب واحد إلا ربع من السمنة مع كوب واحد ونصف من السكر والحليب السائل، وقومي بتقليب المكونات بواسطة العجان الكهربائي لمدة تصل إلى عشر دقائق.
- بعد عجن العجينة جيدا قومي بتركها حتى ترتاح، بعد ذلك قومي بتشكيل عجينة البسكويت على حسب رغبتك.
- أحضري صينية وقومي بدهنها بكمية قليلة من السمنة، وقومي برص أشكال البسكويت التي قومتي بتشكيلها وقومي بإدخالها في الفرن حتى تنضج.
- أثناء وضع البسكويت في الفرن قومي بمراقبته وبعد وصول البسكويت إلى اللون الذهبي الفاتح، قومي بإخراجه من الفرن وضعيه في طبق تقديم ويصبح جاهز لتناوله بأشهى وألذ طعم مع المشروبات التي تقبلين عليها.
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