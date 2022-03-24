نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة منزلية سريعة لتنعيم وفرد الشعر الخشن والمجعد وتحويله لخيوط حرير بسرعة في المقال التالي
تحلم الكثير من الفتيات للوصول إلى شعر ناعم وجميل وجذاب، لأن الشعر الناعم هو الذي يعطي الثقة بالنفس لأي فتاة ويجعلها تظهر بشكل جميل ورائع لأن الشعر يمثل زينة المرأة وجمالها ويجعلها من عمل العديد من التسريحات المختلفة التي تجعلهم يظهرون بشكل يعمل على لفت الأنظار، حيث توجد هناك العديد من المشكلات المتعلقة بالشعر مثل خشونة الشعر وتقصفه وهذا يسبب العديد من المواقف المحرجة والتي تسبب لكي الإحراج، وتلجأ هؤلاء الفتيات الذين يعانون من هذه المشكلة الخاصة بالشعر إلى إستخدام بعض الإستخدامات التي تعمل على نعومة الشعر وتعد من الإستخدامات الشهيرة التي تستخدمها العديد من الفتيات هي المكواة والسيشوار وهما يعملان على فرد الشعر ولكن هذه الطريقة من الطرق التي تلحق ضرر كبير للشعر وتعمل على زيادة تقصفه وتساقطه من الجذور إلى الأطراف.
مكونات عمل خلطة لتنعيم الشعر
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز الحلو.
- ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللافندر العطري.
طريقة عمل خلطة لتنعيم الشعر
- مشطي شعرك أولا بالمشط الخشبي وقومي بعمله إلى نصفين، ثم قومي بتحضير هذه الوصفة.
- أحضري طبق وضعي به ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي مع خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع مع ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز الحلو وضيفي إلي هذه المكونات ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللافندر العطري وعليكي بتقليب المكونات ببعضها حتى تختلط تماما.
- بعد تجانس وإختلاط المكونات ببعضها قومي بوضع هذه الخلطة السحرية على جميع فروة الرأس مع التدليك أثناء وضع هذه الخلطة وعليكي بوضعها من الجذور إلى الأطراف.
- قومي بوضع هذه الوصفة على شعرك يوميا قبل النوم للحصول على نتيجة أفضل، وخلال عشرة أيام من بداية إستخدام هذه الوصفة سوف تلاحظين النتيجة المبهرة قبل وبعد الإستخدام وهي الشعر الناعم الجميل الجذاب مثل الحرير وبطريقة غير مكلفة وغير متعبة تجعلكي تستغنين عن إستخدام أي وصفات أخرى ضارة.
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