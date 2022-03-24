وصفة منزلية سريعة لتنعيم وفرد الشعر الخشن والمجعد وتحويله لخيوط حرير بسرعة

تحلم الكثير من الفتيات للوصول إلى شعر ناعم وجميل وجذاب، لأن الشعر الناعم هو الذي يعطي الثقة بالنفس لأي فتاة ويجعلها تظهر بشكل جميل ورائع لأن الشعر يمثل زينة المرأة وجمالها ويجعلها من عمل العديد من التسريحات المختلفة التي تجعلهم يظهرون بشكل يعمل على لفت الأنظار، حيث توجد هناك العديد من المشكلات المتعلقة بالشعر مثل خشونة الشعر وتقصفه وهذا يسبب العديد من المواقف المحرجة والتي تسبب لكي الإحراج، وتلجأ هؤلاء الفتيات الذين يعانون من هذه المشكلة الخاصة بالشعر إلى إستخدام بعض الإستخدامات التي تعمل على نعومة الشعر وتعد من الإستخدامات الشهيرة التي تستخدمها العديد من الفتيات هي المكواة والسيشوار وهما يعملان على فرد الشعر ولكن هذه الطريقة من الطرق التي تلحق ضرر كبير للشعر وتعمل على زيادة تقصفه وتساقطه من الجذور إلى الأطراف.

مكونات عمل خلطة لتنعيم الشعر

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللافندر العطري.

طريقة عمل خلطة لتنعيم الشعر