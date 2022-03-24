أعملي الكنافة الملفوفة بطريقة ناجحة ومظبوطة بطعم الأصلي زي الحلواني

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طريقة عمل الكنافة الملفوفة بالمكسرات، تعد الكنافة من الحلويات التي يحبها الكبار والصغار والتي تفضل كل أم تحضيرها في المنزل بأطعمة مختلفه، منا من يحبها بالمكسرات أو النوتيلا ويمكن أيضا تحضيرها بالمانجه الطازجة. وهى من الأصناف التي تقدم للضيوف مع العصائر أو المشروبات الغازية، وهى من الحلويات الأساسية ى شر رمضان المبارك، واليوم نقدم لكم طريقة عمل الكنافة الملفوفة بالمكسرات. طريقة عمل الكنافة الملفوفة بالمكسرات المكونات نصف كيلو من الكنافة.

كوب من المكسرات المجروشه.

٢كوب من القطر.

كوب من الزبدة السائلة.

٢معلقة كبيرة من السكر. الطريقة في طاسة غير لاصقه نضع معلقتين من الزبدة السائلة مع المكسرات المجروشة ونثوم بالتقليب جيدا.

نضف اليهم معلقتين من السكر ونقلب حتى تحمر المكسرات قليلا.

نقوم بفرد الكنافة ثم نوزع عليها القليل من الزبدة.

نضع المكسرات على الكنافة ونقوم بلفها على شكل رول محكم الغلق.

ندهن الصينية بقليل من الزبدة ثم نقوم برص الكنافة بداخلها.

نضف الزبدة السائلة على وجه الكنافة.

ندخل الكنافة في الفرن على درجة حرارة ١٨٠درجة حتى يحمر وجهها ويتم تسويتها بالكامل.

نخرج الكنافة من الفرن ثم نضع عليها القطر البارد.

نتركها حتى تبرد قليلا ثم نقوم بتقطيعها.

تقدم الكنافة مع القليل من المكسرات المجروشه أو الفسدق المجروش على الوجه. طريقة عمل الكنافة بالمانجه الطازجة المكونات شرائح من المانجه الطازجة.

ربع كيلو من الكنافة.

كوب من السكر البودرة.

نصف كوب من الزبدة السائلة. الطريقة في قدر على نار متوسطة نضع الزبدة مع الكنافة ونقوم بتحمير الكنافة بشكل جيد.

نضف إليها السكر البودرة ونقلبهم جيدا.

في كاسات التقديم نضع كمية من الكنافة المحمرة بالسكر.

ثم نضع طبقه من شرائح المانجه الطازجة.

ثم نضع كمية اخرى من الكنافة ونزين الكاسات بقطعه من المانجه.

تقدم الكنافة بالمانجه بارده. طريقة عمل القطر المكونات ٢كوب من الماء.

٢كوب من السكر البنى.

معلقة صغيرة من عصير الليمون. الطريقة في قدر على نار متوسطة نضع السكر مع الماء ونقلبهم جيدا.

عند غليان الماء نضف عصير الليمون ونتركهم لمدة ٥ دقائق ثم نرفع القطر من على النار.

نترك القطر حتى يبرد ويصبح جاهز للاستخدام. عمر شويل - جدة أعملي الكنافة الملفوفة بطريقة ناجحة ومظبوطة بطعم الأصلي زي الحلواني - ثقفني

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