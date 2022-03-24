نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة المحلات بالظبط اعملى عجينة الكنافة الشعر في المنزل في عشر دقائق زي الجاهزة وطريقة عمل الكنافة بالقشطة مثل الحلواني في المقال التالي

تعتبر الكنافة من الحلويات الرمضانية، التي لا يخطي رمضان الا بها ونكثر من عملها، ولان عملها يعد من ابسط الوصفات ،لذا حتى من يتعلم عمل الحلوى يستطيع عملها لبساطتها ، فاانواعها كثيره كالكنافة بالمكسرات والكنافة بالفاكهه والكنافة بالقشطة، والتي سنقدم طريقة عملها ومقاديرها البسيطة وسر عمل القشطة الغير مكلفة بالمرة واليكم طريقة عمل الكنافه بالقشطه مثل الحلواني . طريقة عمل عجينة الكنافة الشعر في المنزل مكونات عجينة الكنافة : ثلاث ارباع كوب ماء دافئ

كوب من الدقيق

نصف كوب من النشا

ثلاث ملاعق من الزيت

ربع ملعقة من الملح طريقة تحضير عجينة الكنافة الشعر : قومي بخفق كلا من الماء والمكونات الجافة الباقيه حتى يتم الخلط جيدا ثم قومي بتصفية العجين في وعاء نظيف لتنقية الخليط من الشوائب والكلاكيع ثم قومي بجلب زجاجة بلاستيكية ثم قومي بعمل ثقب رفيع جدا في غطاء الزجاجة ، حتى يخرج منه خيط رفيع من الكنافة لكي تحصلي على افضل النتائج ثم قومي بتسخين مقلاة الكريب المسطحة التيفال ، ثم قومي بتوزيع العجين عن طريق الزجاجة على شكل دوائر وخط رفيع ، ثم اتركي الكنافة لدقائق معدودة لا تتخطي الدقيقتين حتى تنضج وبهذا تكون الكنافة جاهزه للاستخدام المباشر او تقومين بالاحتفاظ بها في الفريزر طريقة عمل الكنافة بالقشطة مثل الحلواني مكونات عمل الكنافة بالقشطة : نصف كيلو كنافة

1كوب من السمن السائل

2 كوب حليب

2 ملعقة من النشا

كوب من السكر بودر

1/2 ملعقة فانيليا

قطر او شربات طريقة تحضير الكنافه بالقشطه : في وعاء كبير قومي ببتقليب كلا من الكنافة والسكر والسمن مع التقليب لتداخل السمن والكنافة مع مرعاة عدم تقطيع خيوط الكنافة الرفيعه ثم خذي كميه من الكنافة في صينية الخبز ووضعه في قاع الصينية مع الضغط عليها من جميع الحواف، ثم قومي بسكب القشطة في الوسط مع توزيعها على الكنافة ، ثم ضعي باقي الكنافة على القشطة حتى تغطيها تماما بدون ضغط عليها ثم قومي بوضع صينية الكنافة في الفرن مدة نصف ساعة حتى تكتسب اللون الذهبي للكنافة ثم اخرجيها من الفرن وقومي بتسقيتها بالشربات ثم قطعيها وقدميها لعائلتك . طريقة عمل القشطة : في وعاء قومي بااضافة الحليب البارد والنشا والفانيليا مع التقليب حتى الذوبان ، ثم ضعي الخليط على النار حتى تتكون القشطة وتكون جاهزه للاستخدام . عمر شويل - جدة بطريقة المحلات بالظبط اعملى عجينة الكنافة الشعر في المنزل في عشر دقائق زي الجاهزة وطريقة عمل الكنافة بالقشطة مثل الحلواني - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريقة المحلات بالظبط اعملى عجينة الكنافة الشعر في المنزل في عشر دقائق زي الجاهزة وطريقة عمل الكنافة بالقشطة مثل الحلواني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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