طريقة عمل الكنافة في البيت على أصولها مثل الحلواني

تعتبر الكنافة من أشهر وألذ الحلويات الشرقية والتي تتكون من مكونات رائعة ولذيذة للغاية، وهي من الحلويات المرتبطة بشهر رمضان والتي يقدم على مائد الشهر الكريم باستمرار، وهي مشهورة جداً في الوطن العربي كله وتتمتع بطعم رائع للغاية وخطير جداً لا يقاوم، وهناك الكثير من الوصفات المختلفة التي يمكن تحضير الكنافة في البيت بها، ومنها الكنافة بالقشطة، والكنافة بالمانجو، والكنافة المبرومة، وإليكم في هذا المقال نوافيكم طريقة عمل الكنافة في البيت على اصولها.

طريقة عمل الكنافة في البيت

الكنافة واحدة من الوصفات ذات الطعم الرائع للغاية، والتي يحبها الكبار والصغار ويحرصون على تناولها في الأوقات المختلفة، فالحلويات بشكل عام محببة للغاية من الجميع وتقوم بمد الجسم بالسعرات الحرارية والطاقة التي تحتاج لها، وهي من حلوى رمضان التي تمنح الجسم الطاقة وتعوضه عن نسبة السكريات التي يفقدها خلال ساعات الصيام، وبالرغم من تعلق الجميع بالكنافة إلا أن البعض يقومون بشرائها من المحلات المخصصة في تحضيرها، وهذا يعتبر أمراً مكلفاً للغاية.

مكونات الكنافة

كيلو كنافة.

كوب سمن سايحة.

ربع كوب سكر مطحون.

مكونات حشو الكنافة

2 كوب لبن.

علبة قشطة بلدي.

2 ملعقة كبيرة بودرة كريم شانتيه.

3 ملاعق كبيرة نشا.

فانيليا.

كوبين شربات.

طريقة تحضير الكنافة