طريقة عمل البسبوسة بالزبادي بكل سهولة في البيت وبمكونات مضبوطة

تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة عمل البسبوسة بالزبادي، خاصة وأن البسبوسة تعتبر واحدة من أشهر أنواع الحلويات الشرقية، والتي تتمتع بطعم رائع للغاية يختلف عن أي نوع من أنواع الحلويات الشرقية، حيث تتميز البسبوسة بقوامها الرملي الدايب جداً، وتتواجد البسبوسة في كل المناسبات المختلفة سواء أعياد الميلاد والأعياد والمناسبات العائلية، وهي من الحلوى سهلة التحضير ويمكن لكل ربات البيوت إعدادها بنفسها في البيت، وهذا بمكونات بسيطة جداً وغير مكلفة جداً، وهناك أنواع كثيرة للبسبوسة وأبرزها بسبوسة الزبادي التي تعتبر الأكثر شهرة وإقبالاً من الجميع، لأنها تتمتع بطعم خطير وقوام رملي ومكونات غير مكلفة، وإليكم في هذا المقال طريقة عمل البسبوسة بالزبادي.

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي

الحلويات بشكل عام من أكثر الأطباق التي يقبل الجميع على تناولها، ومع اقتراب شهر رمضان تبحث الأمهات على أكثر الحلويات التي يحبها كل أفراد العائلة لتقديمها في الشهر، ونجد البسبوسة هي الاختيار الأفضل بالنسبة للجميع، وتختار ربات البيوت البسبوسة بالزبادي لإعدادها في البيت لأنها من أسهل طرق البسبوسة وبطعم خطير جداً.

مكونات البسبوسة بالزبادي

2 كوب سميد ناعم.

كوب لبن زبادي.

نصف كوب زبدة طرية.

نصف كوب سكر.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

فانيليا.

لوز محمص أنصاف.

مكونات شربات البسبوسة بالزبادي

2 كوب سكر+ 2 كوب ماء+ ماء الزهر.

طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي