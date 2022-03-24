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طريقة عمل الكنافة بالقشطة، تعد الكنافة من الحلويات الشرقية التي تحتل مكانه كبيرة على المائدة الرمضانية مع القطائف، فهي تحضر بأكثر من طريقة بأطعمة مختلفه يمكن تحضيرها بالقشطة ويمكن أيضا تحضيرها بالمكسرات أو المانجو كلا منهم يعطى مذاق مختلف، واليوم نقدم لكم طريقة عمل الكنافة بالقشطة في المنزل. طريقة عمل الكنافة بالقشطة المكونات نصف كيلو من الكنافة.

كوب من القشطة البلدي.

كوب من القشطة المعلبات.

٢كوب من القطر.

١كوب من الزبدة السائلة.

فسدق مجروش للتزيين. الطريقة في وعاء صغير نضع القشطة البلدي مع القشطه المعلبة ونقلبهم مع بعضهم حتى يتجانسو.

في وعاء عميق نقوم بوضع الكنافة والزبدة السائلة ونقوم بتقليب الكنافة بالزبدة حتى تتشرب جيدا من الزبدة.

نقوم بتحضير صينية وندهنها بقليل من الزبدة.

نضع نصف كمية الكنافة في الصينية ونضغطها جيدا.

نضع كمية من الكنافة على الحروف حتى لا تخرج حشوة القشطه عند التسوية.

نضف طبقة من القشطه على الكنافة.

ثم نضع كمية اخرى من الكنافة فوق القشطة.

نضف على الوجه القليل من الزبدة.

ندخل صينية الكنافة إلى الفرن على درجة حرارة ١٨٠درجة.

نترك الكنافة في الفرن حتى نتأكد من احمرار الوجه الأخر لها ثم نقوم بقلبها على الوجه الأخر بواسطة صينية بنفس المقاس مدهونه بقليل من الزبدة.

عند التأكد من تسوية الكنافة واحمرار الوجهين نخرج الكنافة من الفرن.

نقوم بسكب القطر باردا إلى الكنافة الساخنة.

تقطع الكنافة على شكل مثلاثات وترص في سرفيس التقديم.

نضف إلى الوجه القليل من الفسدق المجروش للتزين.

يمكن أيضا إضافة وعاء صغير به قشطة ويقدم مع الكنافة للضيافه. طريقة عمل القطر المكونات ٢كوب من السكر.

٢كوب من الماء.

نصف معلقه صغيرة من الفانيليا.

معلقة كبيرة من عصير الليمون. الطريقة في قدر على نار متوسطة نضع السكر مع الماء ونقلبهم جيدا.

عند غليان السكر بالماء نضع عصير الليمون

ثم نضف معهم الفانيليا ونرفع القطر من على النار.

يترك القطر جانبا حتى يبرد ويصبح جاهز للاستخدام.

يمكن إضافة معلقة صغيرة من ماء الورد إلى القطر مما يعطى مذاق مميز ورائحة طيبه. عمر شويل - جدة طريقة الحلواني السرية أعملي الكنافة بالقشطة الأصلية بطعم طري وسايح جداً - ثقفني

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