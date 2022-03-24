نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكنافة في البيت مثل المحلات بكل سهولة في المقال التالي
هناك الكثير من الحلويات الشرقية التي تشتهر بشكل كبير في الوطن العربي، ومن بين تلك الأنواع الكنافة التي تتميز بطعم في غاية الروعة، وتجدها متواجدة في الكثير من المناسبات المختلفة سواء الأفراح والأعياد، وهناك الكثير من الطرق المختلفة لعمل الكنافة سواء السادة أو بحشو القشطة وبالمانجو وغيرها، ويبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل الكنافة في البيت لإعدادها لعائلتها.
طريقة عمل الكنافة
الكنافة من الحلوى التي يزداد الإقبال على تناولها في الوقت الحالي، وتحديداً مع برودة الطقس التي تسيطر على الوطن العربي كله، ولا ننسى المكانة التي تحتلها الكنافة خلال شهر رمضان المعظم فهي من الحلويات التي ارتبطن بهذا الشهر منذ سنوات بعيدة.
المكونات:
- كيلو من الكنافة.
- كوب كبير من السمن الذائبة.
- ربع كوب من السكر الأبيض المطحون.
- ربع ملعقة صغيرة قرفة.
- 2 كوب من مكسرات مجروشة مشكلة.
- مكونات الشربات:
- 2 كوب سكر.
- كوب من الماء.
- عصير ليمونة كبيرة.
طريقة تحضير الكنافة
- في البداية نقوم بتفكيك الكنافة من بعضها، ونصعها في وعاء وننزل عليها بالسمن والسكر المطحون، ونقلب المكونات كلها معاً.
- نحضر صينية متوسطة الحجم وتدهن بالقليل من السمن، ونفرد فيها نصف كمية السمن ونضغط علها جيداً.
- نضع المكسرات على الكنافة ونفردها جيداً، ثم نضع باقي مقدار الكنافة ونضعها عليها برفق.
- نسكب القليل من السمن على وجه الصينية، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نصغ ساعة حتى تنضج الكنافة تماماً وتأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الكنافة من الفرن ويسكب عليها بالشربات الساخن وتغطى وتترك لتبرد وتقدم بعد ذلك.
طريقة عمل شربات الكنافة
- نحضر قدر ونضع به السكر مع الماء دون تقليب، ويرفع القدر على نار متوسطة حتى يغلي الخليط ويذوب السكر تماماً.
- نضيف عصير الليمون للخليط ونتركه يغلي لمدة 10 دقائق حتى يثقل الخليط، ويراعي أن يكون الشربات ساخن عند سكبه على الكنافة، وهذا واحد من أسرار نجاح الكنافة.
مع اقتراب شهر رمضان الكريم يبحث الكثيرون عن طريقة عمل الكنافة في المنزل وشربات الكنافة حيث تعد من الحلويات المشهورة التي ترتبط بشهر رمضان الكريم لذا تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة عمل الكنافة حتى تقدمها للكبار والصغار في المنزل لأنها تلقي قبول الجميع لما تتمع به من مذاق رائع ولذيذ.
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