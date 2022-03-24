طريقة عمل فطائر محشية مقلية للفطور دون بيض ودون فرن

الفطائر المقلية من أفضل أنواع الفطائر التي عرفت في كل المطبخ العالمية، وهي من الوصفات التي تقدم عادة في وجبة الفطور والبعض يتناولها في وجبة العشاء، وهناك الكثير من الأنواع والأصناف للفطائر المقلية وبالحشوات المختلفة أيضاً، ودائما ما تبحث كل ربات البيوت عن أسهل الطرق التي يمكن إعدادها في البيت بكل سهولة وبمكونات غير مكلفة ومتوفرة في البيت، وأهم ما يميز الفطائر المقلية أن تكون العجينة قطنية هشة من الداخل، ونطلعكم في هذا المقال طريقة عمل فطائر مقلية محشية.

طريقة عمل فطائر مقلية

التغير والابتكار في الأكلات مطلوب حتى لا يشعر أفراد الأسرة بالملل، وتبحث دائما الأمهات عن الوصفات المختلفة لتقديمها لعائلتها في الأوقات المختلفة، والفطائر بكل أنواعها من الوصفات التي لقت قبولاً كبيراً من الكبار والصغار، وطريقة الفطائر في الطاسة من أسهل طرق الفطائر ويمكن إعداد أنواع كثيرة ومختلفة.

مكونات فطائر مقلية

أما عن مكونات عمل فطائر مقلية ومحشية فهي كالتالي

ربع كوب لبن دافئ.

2 كوب دقيق.

بيضة.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة خميرة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

2 ملاعق كبيرة زيت.

ملعقة زبدة.

طريقة تحضير فطائر مقلية

في وعاء كبير نضع ملعقة صغيرة من الخميرة والسكر والماء الدافئ، ويترك الخليط جانباً ليتفاعل.

في وعاء نضع اللبن مع الفانيليا والزبدة ونقلبهما جيداً.

ثم نضع البيض والدقيق والملح، وتعجن المكونات جيداً للحصول على عجينة ناعمة.

نضع العجينة في كيس نايلون وتترك في مكان دافئ حتى تتخمر، لمدة لا تقل عن ساعة.

تفرد العجينة على سطح مرشوش وتقطع مربعات، وتترك في مكان دافئ لمدة ربع ساعة.

نحضر طاسة كبيرة ونضع بها القليل من الزيت، وتقلى الفطائر في الزيت وتقلب على الجانبين للحصول على لون ذهبي.

تخرج الفطائر من الطاسة وتوضع في طبق التقديم ويرش عليها السكر البودر، ثم يقدم بالهناء والشفاء.

ملحوظة: لابد من اختيار نوع جيد من الدقيق الفاخر، ويجب أن يتم نخله جيداً قبل البدء في استخدامه للتخلص من التكتلات وأي شوائب في الدقيق، ولابد أن تكون الزبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة.