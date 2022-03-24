طريقة عمل عيش التورتيلا الطري في البيت بدون فرن

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في الفترة الأخيرة حرصت الكثير من ربات البيوت على إعداد الكثير من الوصفات المختلفة في البيت دون الحاجة لشرائها جاهزة من المحلات أو المطاعم أو المخابز، ويعتبر عيش التورتيلا واحد من أنواع الخبز المهمة والتي أصبح لا يمكن الاستغناء عنه، حيث يقدم بجانب الوصفات المختلفة والتي لا يمكن استبداله، حيث يقدم مع شاورما الدجاج أو فاهيتا الدجاج أو شاورما اللحم وغيرها من الوصفات المحببة لدى الجميع، وبما أن الأمهات أصبح تعد كل تلك الوصفات في البيت فيجب أن يتم إعداد عيش التورتيلا في البيت بكل سهولة وتقديمه بجانب الوصفات المختلفة، وإليك طريقة عمل عيش التورتيلا في البيت دون فرن.
طريقة عيش التورتيلا
الخبز بشكل عام من الوصفات التي لا يمكن الاستغناء عنها، حيث يقدم بجانب الكثير من الوصفات المختلفة وفي الوجبات المتنوعة أيضاً، وخبز التورتيلا من أنواع الخبز التي لقت قبولاً كبيراً من الجميع، وأصبح مطلب عائلي لتناولها بجانب الكثير من الوصفات المختلفة، ويتميز عيش التورتيلا بطريقة تحضيره السهلة والبسيطة ومكوناته الغير مكلفة واقتصادية.
مكونات عيش التورتيلا
أما عن مكونات عيش التورتيلا فهي
- كيلو من الدقيق.
- كوب ماء دافئ للعجن.
- ملعقة زيت.
- رشة كركم.
- نصف ملعقة بكينج بودر.
- ملح.
طريقة تحضير عيش التورتيلا
- في البداية نحضر وعاء ونقوم بنخل الدقيق جيداً فيه للتخلص من أي تكتلات أو شوائب، ونصيف عليه البيكنج بودر والملح ونقلبهما بشكل جيد.
- نضيف الكركم بعد ذلك ونقلب المكونات، ثم نضيف الزيت مع التقليب ونضع الماء بشكل تدريجي، وتعجن المكونات جيداً حتى تتكون عجينة ليمنة ومتماسكة قليلاً.
- يتم عمل كرات متوسطة من العجينة، وتفرد كل كرة على حد لتكون بسمك ليس رقيق جداً.
- نحضر طاسة غير قابلة للالتصاق، ونضع بها الخبز على نار هادئة جداً، ونقوم بالتقليب على الجانب الأخر والتأكد من نضج الخبز تماماً.
- تكرر تلك الخطوة حتى تنتهي كمية العجين كله، بالإضافة إلى إمكانية وضع الحشو المناسب فيه ونقوم بطي العيش على شكل رول.
- يوضع بعد ذلك الخبز بالحشو على الجريل ليتحمر قليلاً، ثم يقدم بعد ذلك بالهناء والشفاء.
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