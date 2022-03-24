طريقة عمل عيش التورتيلا الطري في البيت بدون فرن

في الفترة الأخيرة حرصت الكثير من ربات البيوت على إعداد الكثير من الوصفات المختلفة في البيت دون الحاجة لشرائها جاهزة من المحلات أو المطاعم أو المخابز، ويعتبر عيش التورتيلا واحد من أنواع الخبز المهمة والتي أصبح لا يمكن الاستغناء عنه، حيث يقدم بجانب الوصفات المختلفة والتي لا يمكن استبداله، حيث يقدم مع شاورما الدجاج أو فاهيتا الدجاج أو شاورما اللحم وغيرها من الوصفات المحببة لدى الجميع، وبما أن الأمهات أصبح تعد كل تلك الوصفات في البيت فيجب أن يتم إعداد عيش التورتيلا في البيت بكل سهولة وتقديمه بجانب الوصفات المختلفة، وإليك طريقة عمل عيش التورتيلا في البيت دون فرن.

طريقة عيش التورتيلا

الخبز بشكل عام من الوصفات التي لا يمكن الاستغناء عنها، حيث يقدم بجانب الكثير من الوصفات المختلفة وفي الوجبات المتنوعة أيضاً، وخبز التورتيلا من أنواع الخبز التي لقت قبولاً كبيراً من الجميع، وأصبح مطلب عائلي لتناولها بجانب الكثير من الوصفات المختلفة، ويتميز عيش التورتيلا بطريقة تحضيره السهلة والبسيطة ومكوناته الغير مكلفة واقتصادية.

مكونات عيش التورتيلا

أما عن مكونات عيش التورتيلا فهي

كيلو من الدقيق.

كوب ماء دافئ للعجن.

ملعقة زيت.

رشة كركم.

نصف ملعقة بكينج بودر.

ملح.

طريقة تحضير عيش التورتيلا