طريقة عمل فطير الرقاق الناشف في البيت بمقادير سهلة وغير مكلفة مثل الجاهز

الرقاق من الأكلات البسيطة المحببة التى تعد فى وجبات الغداء أو العشاء، كما أنه يتميز بطعم لذيذ ورائحه مختلفة، حيث يعد باللحم المفروم الذى يكسبه الطعم والمذاق الجميل، ويعتبر الرقاق من الأكلات التى نفضل أن نحضرها فى شهر رمضان لما له من طعم لذيذ وخفيف، وسوف نعرض لكم فى هذا المقال عن طريقة عمل فطير الرقاق بطريقة سهله ومبسطة.

طريقة عمل فطير الرقاق

يعد الرقاق من الأكلات التى يمكن عملها فى أى وقت لسهولة تحضيره، فيمكن أن يعد كوجبة خفيفة على العشاء، حيث أنه لا يأخذ وقت فى تحضيره ويعد بمنتهى السهولة، كما أن مكوناته بسيطة ومتواجده فى كل بيت.

طريقة تحضير فطير الرقاق

المكونات

أربع أكواب من الدقيق.

ماء للعجن.

معلقة صغيرة من الملح.

شوربه فراخ أو لحمه.

نصف كوب من السمن أو الزبدة.

تحضير فطير الرقاق

نحضر وعاء كبير ونضع بداخله الدقيق والماء والملح ونعجن يدوياً حتى نحصل على عجينة متماسكة ولينة.

نقسم العجين الى 6 كرات ونتركه يرتاح لمده عشر دقائق.

نسخن مقلاه غير قابله للصق.

نفرد كرات العجين بواسطه النشابة، ونقوم بفرد رقائق الرقاق حتى تصبح رفيعه ورقيقة.

تقلى رقائق الرقاق فى المقلاه، قم نقلبها على الوجه الآخر حتى تصبح لونها احمر.

نعيد نفس الخطوات على باقى الكمية.

تحضير حشوة الرقاق باللحم المفروم

المكونات

نصف كيلو لحم مفروم.

بصله كبيرة مفرومة.

فلفل اخضر مقطع صغير.

فلفل أسود مطحون.

ملح.

قرفه.

جنزبيل.

بهارات.

معلقة صغيرة من الصلصة.

معلقة سمن.

تحضير حشوة الرقاق باللحم المفروم