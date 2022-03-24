نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة أكلات رمضان 2022 جدول وجبات رمضان 30 يوم في المقال التالي
قائمة أكلات رمضانية 30 يوم لشهر رمضان 2022، بعد أيام قليلة نستقبل ليالي شهر رمضان الكريم، شهر رمضان هو أفضل شهور السنة ينتظره بشوق كل المسلمين في جميع أنحاء العالم كل عام، فيه تقفل أبواب النار وتسجن الشياطين وتفتح أبواب الجنة والرحمة والخير، شهر العبادة والصيام وصلاة التراويح وقراءة القرآن.
قائمة أكلات رمضان 2022
شهر العزومات بين الأهل والأصدقاء لإنتشار روح المحبة بين الجميع، وفي رمضان تحتاج كل ربة منزل إلى أصناف عدة للطعام والوجبات التي ستقدمها لأسرتها بعد صيام يوما طويل وأيضا تريد أن تتفرغ للعبادة وقراءة القرآن الكريم، ولكي لا تحتاري كل يوم وتفكري ماذا تطهين سوف أقدم لكي قائمة مكونة من ثلاثون وجبة إفطار لثلاثون يوم في رمضان.
اليوم الأول:
- رقاق باللحمة المفرومة.
- بط محشي بالأرز والكبد والقوانص.
- سمبوسك بالجبنة والزيتون.
- سلطة.
- كنافة بالمانجو.
اليوم الثاني:
- محشي كرنب.
- محشي ورق عنب.
- دجاج مشوي في الفرن.
- قطايف بالمكسرات.
اليوم الثالث:
- كفتة مشوية.
- أرز بسمتي.
- سلطة طحينة
- وسمبوسك.
- أصابع جلاش بالكنافة.
اليوم الرابع:
- ملوخية.
- ولحمة محمرة.
- وأرز بالشعرية.
- وسلطة.
- بسبوسة.
اليوم الخامس:
- سمك سنجاري.
- جمبري مقلي
- أرز صيادية.
- سلطة وطحينة.
- بلح الشام.
اليوم السادس:
- كفتة الأرز بالبطاطس.
- أرز أبيض.
- دجاج مشوي.
- كنافة بالنوتيلا.
اليوم السابع:
- محشي كوسة وفلفل وبذنجان وطماطم.
- ممبار.
- بط بحشوة البصل والكبد والقوانص.
- مهلبية بقمر الدين.
اليوم الثامن:
- بيتزا مشكل جبن وسجق وبسطرمة.
- بطاطس مقلية.
- وسلطة.
- كنافة بالكاستر.
اليوم التاسع:
- دجاج مقرمش على طريقة كنتاكي.
- أرز ريزو.
- سلطة كول سلو.
- بطاطس مقلية.
- أصابع زينب.
اليوم العاشر:
- حواوشي لحمة وحواوشي سجق.
- بطاطس شيبسي.
- سلطة طحينة ومخلل.
- بسبوسة.
اليوم الحادي عشر:
- مكرونة بشاميل باللحمة المفرومة.
- جلاش بالسجق.
- دجاج مشوي.
- قطايف بالقشطة.
اليوم الثاني عشر:
- طاجن بامية باللحمة.
- أرز بالشعرية.
- رقاق باللحمة.
- جيلي.
اليوم الثالث عشر:
- حمام محشي فريك أو أرز.
- لوبيا.
- أرز أبيض.
- فطيرة جلاش بالجبن.
- أصابع جلاش بالمكسرات.
اليوم الرابع عشر:
- مبكبكة ليبي بالدجاج.
- مخلل.
- هريسة بالمكسرات.
اليوم الخامس عشر:
- سمك سردين مقلي ومشوي.
- جنمبري.
- سبيط.
- أرز صيادية.
- كنافة ألوان بالمهلبية.
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