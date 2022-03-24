بطريقة المطاعم السورية أعملي الشاورما السوري بالخلطة والتتبيلة السرية بطعم خطير

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الشاورما السورى من أشهر الأكلات السريعة المنتشرة فى الأسواق والتى يعشقونها جميع أفراد الأسرة، ويتميز السوريين فى إعدادها وتقديمها مع الثومية لتكسبها الطعم والمذاق المختلف، كما أنها يمكن أن تحضر فى البيت بكل سهولة، وفى هذا المقال سوف نعرض طريقة تحضير الشاورما السورى بالطريقة السورية وإعدادها فى المنزل بكل سهولة.
طريقة عمل الشاورما السورى
تعد الشاورما بنوعين مختلفين حسب رغبة كل فرد فى تتناولها، فبعض الأشخاص يرغبون فى تناولها باللحم والبعض الآخر يفضلونها بالفراخ، وكل طعم له مذاق خاص به.
طريقة عمل شاورما اللحم السورية
المكونات
- نصف كيلو شرائح لحم (بفتيك).
- معلقة زبدة.
- بصلة مقطعة حلقات.
- فص كبير من الثوم المفروم.
- فلفل أخضر مقطع حلقات.
- طماطم مقطعة.
- بهارات.
- مرقة دجاج لحم.
- فلفل أسود.
- قرفة.
- جنزبيل.
- ملح.
تحضير الشاورما السورى باللحم
- يقطع البفتيك إلى شرائح رفيعة.
- نحضر إناء ونضع بداخله الزبدة المذابة ونقوم بتشويح البصل والثوم حتى يزبل.
- نضيف الفلفل والطماطم المقطعة والفلفل الأسود والملح والتوابل والبهارات والقرفه ومرقه الدجاج والجنزبيل ونقلبهم جيداً، ثم نضع شرائح اللحم ونضيف القليل من الماء ونتركه ينضج.
تحضير وصفة الثومية بالطريقة السوريه
المكونات
- علبة زبادى.
- فصين من الثوم المفروم.
- معلقة لبن كبير.
- ملح.
- فلفل أسود.
- معلقة صغيرة من الخل.
تحضير الثومية السورى
- نحضر بولة صغيرة ونضع بداخلها الزبادي والثوم والملح والفلفل ونقلبهم جيداً، ثم نضع الخل واللبن لخلطهم ونقلب جيداً حتى يصبح القوام كريمى.
تحضير العيش السورى
المكونات
- كوب من الدقيق.
- معلقة صغيرة خميرة فورية.
- معلقة بيكينج باودر صغيرة.
- زيت.
- لبن دافىء.
- رشه ملح.
- معلقة صغيرة سكر.
طريقة تحضير العيش السورى
- نحضر بولة ونضع بداخلها الدقيق والبيكينج باودر والخميرة والملح والسكر، ثم نضيف اللبن تدريجياً ونعجن يدوياً حتى تصبح العجينة متماسكة ولينة.
- نقوم بتغطية العجين وتركه لمدة نصف ساعة.
- نحضر مقلاة غير لاصقة ونضع كميه من العجين المفرود بواسطة النشابه ونقلبه على الوجه الآخر حتى يحمر.
- تحضير الشاورما فى العيش السورى والثومية
- نحضر العيش السورى ونضع كمية مناسبه من الشاورما ونضع فوقها الثومية وشرائح الخيار المخلل ونقوم بلف العيش رول.
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