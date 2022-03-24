أعملي الأرز الأبيض على أصوله بطريقة مظبوطة جداً وبطعم ومذاق لذيذ

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يعتبر الأرز من أشهر الأكلات فى المطبخ المصرى، حيث أنه لايخلو من أى بيت، ويتعدد وصفاته وأنواعه وكل نوع له المذاق الخاص به، ومن أبسط وأسهل أنواع الأرزهو الأرز الأبيض لسهولة تحضيره، كما أنه يوجد فى كل بيت ومكوناته بسيطة، وسوف نعرض فى هذا المقال عن طريقة عمل الأرز الأبيض.
طريقة عمل الأرز الأبيض
يعد الأرز بطرق كثيرة ومختلفة ولكن يأتى على رأسهم الأرز الأبيض، فهو يعتبر من الوجبات الرئيسية فى مائده طعام المصريين، كما أنه يتميز بسهوله تحضيره وتواجده فى كل مطبخ، كما أنه يضيف للأكلات الطعم المميز والمذاق الفريد.
طريقة تحضير عمل الأرز الأبيض
المكونات
- 2 كوب من الأرز الأبيض.
- ملح.
- كميه مناسبه من الماء.
تحضير الأرز الأبيض
- نغسل الأرز جيداً، ثم يصفى بالمصفاه المخصصة له ونتركه يجف من الماء.
- نحضر إناء ويرفع على النار ونضع بداخله السمن والأرز المصفى ونقلبه ونضع الملح والماء حتى يغطى كميه الأرز الموجودة داخل الإناء.
- نترك الأرز داخل الماء حتى تقل كميه الماء الموجودة بالأرز.
- يوضع الأرز بعد تقليبه على نار هادئة حتى يكتمل تسوية الأرز ولا يصبح معجن وعند تسويه الأرز يرفع من على النار.
تحضير وصفة شرائح اللحم بالبصل مع الأرز الأبيض
المكونات
- نصف كيلو شرائح لحم غير مقطعه.
- بصله مقطعه حلقات.
- فلفل اخضر مقطع.
- زيت ذرة.
- طماطم مقطعه.
- توابل.
- بهارات.
- قرفه وجنزبيل.
- ملح.
- فلفل أسود.
تحضير شرائح اللحم بالبصل
- نرفع إناء على النار ونقوم بوضع البصل والزيت ونشوحها حتى تزبل ونقوم بوضع الطماطم والفلفل المقطع ونستمر فى التقليب نضع التوابل والملح والفلفل والبهارات والقرفه والجنزبيل، ثم نقوم بوضع شرائح اللحم ونضيف القليل من الماء ونتركه ينضج، ثم يرفع من على النارويقدم ساخناً.
- لتسويه اللحم سريعاً يمكن أن نضيف الملح فى اخر الوصفة حتى يسهل عمليه تسوية اللحم سريعاً.
- تحضير وصفة الأرز الأبيض بشرائح اللحم والبصل
- نحضر وعاء كبير ونقوم بوضع الأرز الأبيض فى بوله، ثم نقوم بقلبه فى الوعاء ونضع من فوقه شرائح اللحم والبصل ويقدم ساخن مع السلطة الخضراء.
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