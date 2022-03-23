نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل سيروم للأظافر لتقويتها وتبييضها واحصلي على يدين ساحرتين في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم اليكي اليوم أفضل طريقة عمل سيروم للأظافر حيث أننا نهتم كثيراً بشكل أظافرنا لأنها تكون السبب الرئيسي في إعطاء منظر جميل وجذاب لليدين، لذلك الاعتناء بالأظافر من أهم أولوياتنا، وبدلاً من شراء منتجات باهظة الثمن يمكننا عمل سيروم طبيعي للأظافر في المنزل بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة وطبيعية.

طريقة عمل سيروم للأظافر

الأظافر هي عنوان الجمال لدى أي فتاة وجميعنا نهتم بأظافرنا اهتمام كبير للحصول على أفضل شكل لها، وما سنعرضه إليك هي منتجات طبيعية خالية من أي كيماويات يمكن أن تضر ببشرتك

سيروم جوز الهند للأظافر

يعمل سيروم جوز الهند على تقوية أظافرك وإعطائها شكل جمالي ليس له مثيل:

المكونات

ربع كوب من زيت جوز الهند.

ربع كوب من العسل.

زيت إكليل الجبل بمقدار ٤ نقاط.

طريقة الاستخدام

قومي بخلط كل هذه الزيوت مع بعضها ثم قومي بتدفئتها قليلا.

قومي بوضع أظافرك في الخليط لمدة ربع ساعة، أو من الممكن دهن الخليط على أظافرك بدلاً من نقعها به.

يتم تكرار هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع وسوف تلاحظين الفرق بعد ذلك.

سيروم الأفوكادو والليمون وفيتامين e

هذا السيروم من مكونات طبيعية ومفيدة، ويعد فيتامين e أحد مكوناته الأساسية والذي له تأثير إيجابي على صحة الأظافر والبشرة أيضاً:

المكونات

حبة من الأفوكادو.

عصير ليمون بمقدار ربع كوب.

زيت زيتون بمقدار ٣ ملاعق كبيرة.

كبسولة واحدة من زيت فيتامين e.

طريقة الاستخدام

يتم تقشير وهرس حبة الأفوكادو جيداً ثم يتم وضعها في وعاء.

بعد ذلك يتم إضافة عصير الليمون إلى الأفوكادو ويتم تقليبهم مع بعض جيداً.

نقوم بعدها بإضافة زيت الزيتون إلى الخليط ثم تقليبهم مع بعض جيداً.

ثم نقوم بفتح كبسولة الفيتامين باستخدام المقص، وتُفرغ على المزيج السابق وتُقلب جيداً.

نقوم بوضع السيروم على الأظافر لمدة نصف ساعة ومن ثم شطف الأظافر بالماء الفاتر.

وبذلك نكون قدمنا لكِ أفضل طريقة عمل سيروم للأظافر من أجل تقويتها وجعلها تنمو بشكل أسرع لتعطي ليديك مظهر رائع وجذاب، مما يجعلك تستخدمين ألوان رائعة من طلاء الأظافر لتكون يديكي أكثر جاذبية.