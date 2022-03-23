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خبز الشوفان بالطعم الصحي والرائحة الشهية للخبز الصحي، كما لم تتذوقها من قبل، هذا ما سنتناوله في هذا المقال، حيث كثرت استخدامات الشوفان، في الآونة الأخيرة، ليدخل في الكثير من المخبوزات و المأكولات، حيث أنه يحتوي علي الكثير من الفوائد الغذائية، كما أنه يعرف بقدرته علي تحسين عملية الهضم، علي عكس الدقيق الأبيض، الذي ثبت علميا تسببه في الكثير من الأضرار للمعدة، لذلك فإن خبز الشوفان هو البديل الأمثل. فوائد الشوقان يعتبر الشوفان من الحبوب الكاملة الغنية بالألياف. تمد الجسم بالكثير من المعادن والفيتامينات، مثل الماغنيسوم والفسفور و المنجيز، و فيتامين ب1 و الزنك و الحديد. يزيد من نشاط الجسم ويمده بالطاقة اللازمة. يعمل تعزيز صحة القلب. يحافظ علي نضارة الجلد. يقي من مرض السكري . يقلل من خطر الإصابة بالسمنة بل يستخدم في الوجبات الرجيم و الوجبات الصحية. يساعد الشوفان علي التقليل من السعرات الحرارية، والتخلص من الدهون المتراكمة الصعبة. يعمل علي زيادة قوة العضلات، حيث يحتوي علي كمية من البروتين أكبر من اللحوم و البيض. المقادير المطلوبة لعمل خبز الشوفان الصحي عدد 3 أكواب من دقيق الشوفان، أي حوالي نصف كيلو.

عدد 1 ملعقة كبيرة من الخميرة.

نصف كوب من الحليب.

كوب من الماء الدافئ.

عدد ملعقة صغيرة من الملح. خطوات عمل خبز الشوفان الصحي أولا نبدأ بوضع الخميرة مع كوب الماء، و القليل من السكر، للتأكد من صلاحية الخميرة ونجاحها. ينخل دقيق الشوفان ليتخلل الهواء به. نقوم بوضع دقيق الشوفان في إناء العجن، و يضاف إليه الخميرة و الماء، ثم اللبن والملح. تقلب المكونات، و يعجن الخليط جيدا، حتي يتكون عجين لين متماسك. تترك العجين في كمان دافئ، حتي يتضاعف حجمه. يشكل العجين لكرات متساوية الحجم، بعد ذلك فرده علي شكل رغيف العيش. يمكن تركه كعجين كامل، ثم يوضع في صينية الخبز التوست. يدخل الفرن علي درجة حرارة 200 درجة حتي تمام النضج. عمر شويل - جدة خبز الشوفان تذوق الطعم الصحي برائحة الخبز الأصلية وإستفد من كل هذه الفوائد - ثقفني

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